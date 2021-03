L’archevêque de Canterbury rompt le silence sur les demandes de mariage de Meghan Markle et du prince Harry | Royal | Nouvelles

Justin Welby a déclaré au journal italien La Repubblica: « Si l’un de vous parle à un prêtre, vous vous attendez à ce qu’il garde ce discours confidentiel.

«Peu importe à qui je parle.

«J’ai eu un certain nombre de réunions privées et pastorales avec le duc et la duchesse avant le mariage.

« Le mariage légal était le samedi.

«J’ai signé le certificat de mariage, qui est un document légal, et j’aurais commis une infraction pénale grave si je l’avais signé en sachant qu’il était faux.

« Pour que vous puissiez faire ce que vous aimez.

« Mais le mariage légal était le samedi.

« Mais je ne dirai pas ce qui s’est passé lors des autres réunions. »

