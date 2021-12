L’archevêque Desmond Tutu est décédé à 90 ans, leader anti-apartheid à So. Afrique

Archevêque Desmond Tutu, un leader du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, est décédé.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la mort de Tutu, le louant comme « un patriote sans égal », ajoutant qu’il était « un homme d’une intelligence, d’une intégrité et d’une invincibilité extraordinaires contre les forces de l’apartheid, il était également tendre et vulnérable dans sa compassion pour ceux qui avait subi l’oppression, l’injustice et la violence sous l’apartheid, et des peuples opprimés et opprimés dans le monde entier. »

Tutu a été reconnu dans le monde entier pour ses efforts, remportant un prix Nobel de la paix … parmi de nombreux autres honneurs.

Les efforts de Tutu ne peuvent pas être surestimés… il était la principale force derrière le défi de mettre fin à la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Après Nelson Mandela a été libéré de prison et est devenu président de l’Afrique du Sud, il a fait appel à Tutu pour le poste de président de la Commission vérité et réconciliation.

La Fondation Nelson Mandela a déclaré à propos de Tutu… « Il était plus grand que nature, et pour tant de personnes en Afrique du Sud et dans le monde, sa vie a été une bénédiction. Ses contributions aux luttes contre l’injustice, aux niveaux local et mondial, n’ont d’égale que la profondeur de sa réflexion sur la construction d’avenirs libérateurs pour les sociétés humaines. »

Tutu a reçu des éloges des États-Unis pour ses efforts pour mettre fin à l’apartheid. En 2009, alors président Obama a décerné la Médaille présidentielle de la liberté à Tutu.

Les efforts de Tutu n’étaient pas sans grand risque. Comme vous le savez, le gouvernement sud-africain a exercé des représailles contre de nombreux dirigeants du mouvement, dont Nelson Mandela… en jetant un certain nombre d’entre eux en prison et en fermant les groupes d’opposition.

L’archevêque de Cape Town a annoncé que l’église organiserait les funérailles et le mémorial de Tutu, déclarant… « L’héritage de Desmond Tutu est la force morale, le courage moral et la clarté. Et il a ri — non, pas seulement ri, il a ricané de plaisir quand il a partagé leur joie. »

Tutu avait 90 ans. RIP