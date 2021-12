L’archevêque Desmond Tutu, vétéran de la lutte contre l’apartheid, est décédé à l’âge de 90 ans

L’archevêque Desmond Tutu « est décédé paisiblement » dans un centre de soins au Cap (Photo: .)

L’archevêque Desmond Tutu, l’une des principales figures du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, est décédé à l’âge de 90 ans.

Le lauréat du prix Nobel de la paix était un vétéran de la lutte du pays contre la domination de la minorité blanche.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré: « Le décès de l’archevêque émérite Desmond Tutu est un autre chapitre de deuil dans les adieux de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée ».

L’archevêque à la retraite du Cap a reçu un diagnostic de cancer de la prostate à la fin des années 1990.

Ces dernières années, il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour traiter des infections associées à son traitement contre le cancer.

« En fin de compte, à l’âge de 90 ans, il est décédé paisiblement au Oasis Frail Care Center à Cape Town ce matin », a déclaré le Dr Ramphela Mamphele, présidente par intérim de l’archevêque Desmond Tutu IP Trust dans un communiqué.

Elle n’a pas donné de détails sur la cause du décès. En 1984, Tutu a remporté le prix Nobel de la paix pour son opposition non violente à l’apartheid.

Une décennie plus tard, il a été témoin de la fin de ce régime et il a présidé une Commission vérité et réconciliation, mise en place pour déterrer les atrocités commises pendant ces jours sombres.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute – d’autres à suivre.

