Le plus haut ecclésiastique a déclaré que l’élite libérale de Londres avait “parrainé” les gens ordinaires pour avoir montré de la fierté pour leur identité anglaise. Le très révérend Stephen Cottrell a déclaré que tous les citoyens anglais doivent « redécouvrir une unité nationale ». Il a plaidé pour le renforcement des pouvoirs dévolus dans les régions anglaises.

Il a déclaré : « De nombreux Anglais se sentent laissés pour compte par les élites métropolitaines de Londres et du Sud-Est, ainsi que par les gouvernements décentralisés et les identités régionales renforcées en Écosse et au Pays de Galles.

“Leur cri sincère pour être entendu est souvent ignoré.

“C’est volontairement mal compris ou considéré comme rétrograde xénophobe.”

L’archevêque a également appelé à un examen de la possibilité d’un pouvoir dévolu à l’Angleterre.

Écrivant dans le Daily Telegraph, il a ajouté : « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une vision large de ce que signifie être anglais dans le cadre du Royaume-Uni.

“C’est cela qui nous aidera à redécouvrir une unité nationale maintenant plus fracturée que je ne l’ai jamais connue de mon vivant.

“Une première fondation serait un gouvernement régional plus développé et renforcé au sein de l’Angleterre.”

Le révérend Cottrell a ajouté que cela “autonomiserait” les différentes nations et régions du Royaume-Uni.

« Ensuite, chantez notre hymne national ensemble.

“Et aimer notre prochain.”

Il a ajouté : “Les deux nations, l’Angleterre et l’Écosse, appartiennent au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

“Nous aurions sûrement dû chanter un hymne national.

“Mais les Écossais, avec un zeste impressionnant, ont chanté Flower of Scotland.

“Et les Anglais ont chanté God Save the Queen.

“L’hymne national des deux nations est devenu juste l’hymne anglais.”