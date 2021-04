T

L’archevêque d’York a été critiqué pour avoir «envoyé le mauvais message» en faisant de la publicité pour un nouveau chef d’état-major de 90 000 £ par an.

L’annonce sur le site Charity Job indique que le poste offre un «salaire compétitif de l’ordre de 90 000 £ par an» et impliquera d’aider Stephen Cottrell, qui est devenu le deuxième plus ancien ecclésiastique de l’Église d’Angleterre lorsqu’il a été intronisé en octobre. ministère dans la vie de la nation ».

«Vous serez le principal compagnon, le soutien et l’ami critique de l’archevêque pour développer et affiner cette vision, aligner son travail sur les diocèses et les structures centrales de l’Église d’Angleterre, veiller à ce que son temps soit utilisé de manière efficace et stratégique, et y arriver,» il a ajouté.

Will Pearson-Gee, recteur de l’église paroissiale de Buckingham, a déclaré au Sunday Telegraph qu’il était «consterné» par l’annonce.

«Nous devrions dépenser cet argent pour des postes de clergé.

LIRE LA SUITE

«L’archevêque pourrait sûrement trouver un« ami critique »pour beaucoup moins que cela.

«Il envoie le mauvais type de messages à un moment de pression financière énorme», a déclaré M. Pearson-Gee.

York Minster (Danny Lawson / PA) / PA Wire

Cela vient après que M. Cottrell, 62 ans, ait déclaré en février que l’église devrait avoir une voix politique plus forte.

Le père de trois enfants est un défenseur de longue date de la participation de l’Église aux causes sociales.

Depuis 2011, il est président du conseil d’administration de Church Army, une organisation basée à Sheffield engagée pour l’évangélisation et la justice sociale.