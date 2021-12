L’archevêque d’York dénonce les règles hypocrites sur le chant alors que les fans de foot chantent « vigoureusement » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Mgr Stephen Cottrell a déclaré que le chant communautaire « n’a plus sa place dans la culture britannique » en dehors des matchs de football et des églises, mais « nous le désirons toujours ». Jusqu’au début du mois, il y avait une interdiction de chanter en congrégation dans les églises, dans le but de limiter la propagation du virus.

En vertu des règles actuelles du Plan B, les couvre-visages sont obligatoires dans la plupart des lieux publics intérieurs.

Cependant, il existe une « exemption d’excuse raisonnable » qui permet aux gens de se couvrir le visage dans les lieux de culte pour chanter.

Selon l’archevêque, il y avait clairement deux poids deux mesures dans les règles concernant le chant interdit dans les églises mais autorisé sur les terrains de football.

Il a déclaré: «Je ne pense pas que j’étais le seul à être un peu déconcerté par certaines des directives du gouvernement à l’époque.

« En été, alors que l’Angleterre se dirigeait vers la finale de l’Euro, des milliers de personnes ont chanté avec enthousiasme dans les tribunes du stade de Wembley, mais dimanche, les petites congrégations socialement éloignées ont été invitées à garder le silence. »

S’exprimant à la Chambre des Lords en juillet, l’évêque de Gloucester, Rachel Treweek, a également critiqué le gouvernement et demandé des éclaircissements sur l’interdiction de chanter, « étant donné que le chant n’est pas un ajout au culte mais en fait partie intégrante ».

Au moment de la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie le 11 juillet, chanter et danser étaient illégaux à l’intérieur des pubs, les propriétaires risquant une amende.

Des groupes de six personnes ont été autorisés à l’intérieur des sites pour regarder le match et jusqu’à 30 personnes ont été autorisées à se réunir dans des espaces extérieurs tels que des jardins de pub.

Il a ajouté: « Le chant des adultes produit à la fois de grosses gouttelettes de sécrétions respiratoires qui tombent généralement sur des surfaces à moins de deux mètres du chanteur, et de petites gouttelettes qui sont transportées dans l’air sur une certaine distance (aérosols). »

Cependant, le plus révérend Cottrell soutient que le chant peut être bon pour la santé.

Il a poursuivi: «Cela augmente la capacité pulmonaire. Sûrement une très bonne chose, pour ceux d’entre nous qui ont attrapé le redoutable Covid, comme je l’ai fait plus tôt cette année, et dont les poumons ont pris un coup de marteau. »