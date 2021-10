L’archevêque militaire américain déclare que les troupes catholiques peuvent refuser le vaccin COVID obligatoire pour des raisons religieuses

L’archevêque de l’armée américaine a déclaré que les troupes catholiques devraient refuser les mandats du vaccin COVID-19 pour des raisons religieuses, si elles en ont envie.

« Personne ne devrait être forcé de recevoir un vaccin contre le COVID-19 si cela violerait le caractère sacré de sa conscience », a déclaré mardi l’archevêque Timothy Broglio dans un communiqué.

En août, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné un mandat de vaccination à l’échelle militaire pour lequel certains militaires ont demandé une exemption religieuse.

Broglio a écrit en réponse : « Cette circonstance soulève la question de savoir si la permissivité morale du vaccin empêche un individu de former une croyance religieuse sincère selon laquelle recevoir le vaccin violerait sa conscience. Ce ne est pas. »

Broglio soutient personnellement le mandat de vaccination du président Biden et souligne que l’église a déterminé qu’être vacciné n’est «pas un péché», mais écrit que l’église valorise ses enseignements et la «sainteté de conscience».

Certains catholiques s’opposent aux vaccins en raison de leurs liens avec des cellules humaines dérivées d’avortements. Pour cette raison, Broglio a exprimé sa préférence pour les vaccins Pfizer et Moderna, qui ne sont pas liés à ces cellules.

« Le vaccin Johnson & Johnson a été développé, testé et produit avec des lignées cellulaires dérivées d’avortements », a-t-il écrit. « Ce vaccin est donc plus problématique. Si c’était le seul vaccin disponible, ce serait moralement admissible, mais le fidèle catholique doit faire connaître sa préférence pour un traitement plus moralement acceptable.

La question des exemptions religieuses au vaccin est soulevée à travers le pays alors que les villes, les États et les entreprises commencent à instituer des exigences en matière de vaccins – certaines poussées par l’exigence du président pour les entreprises d’une certaine taille de mandater les injections.

Les questions juridiques relatives à l’exemption religieuse sont actuellement traitées par les tribunaux.

Mardi, à New York, un juge fédéral a décidé que l’État ne serait pas autorisé à imposer des mandats de vaccination aux travailleurs de la santé sans permettre aux employeurs d’examiner les demandes d’exemptions religieuses.