L’archevêque Vigano dénonce le vaccin contre le coronavirus : « Il y a un devoir de le refuser »

L’archevêque catholique Carlo Maria Vigano dénonce le vaccin contre le coronavirus et le programme de « l’élite mondialiste » dans une étonnante lettre aux évêques américains et autres publiée par LifeSiteNews. Vigano, qui a acquis une admiration mondiale pour avoir réprimandé les dirigeants de l’Église catholique sur des problèmes tels que la maltraitance des enfants, indique clairement qu’il rejette le vaccin pour des raisons de sécurité et de morale. Vigano qualifie le vaccin de « absolument immoral » et affirme qu' »il y a un devoir de le refuser catégoriquement ». Vigano s’oppose également fermement au plan du régime de Joe Biden de vacciner les enfants dès l’âge de 5 ans. (LIRE : Les connexions massives de Pfizer du comité consultatif de la FDA).

« La note sur la moralité de l’utilisation de certains vaccins anti-Covid-19 a été publiée l’année dernière en l’absence de données complètes à la fois sur la nature du sérum génique et de ses composants », écrit Vigano dans sa lettre aux évêques et autres, en qui Vigano expose la « sécurité et l’efficacité des vaccins » défectueuses, soutient que « les médicaments expérimentaux ne sont pas des vaccins au sens propre » et sonne l’alarme sur les « effets secondaires sur les femmes enceintes et les enfants qui allaitent ».

« Dans ce cas, les autorités sanitaires ont décidé de mener des expérimentations sur l’ensemble de la population mondiale, par exception à la pratique habituelle de la communauté scientifique, aux normes internationales et aux lois des nations individuelles. Cela signifie que l’ensemble de la population se trouve dans la condition d’être susceptible de subir les effets indésirables du vaccin, à ses risques et périls, alors que normalement l’expérimentation se fait sur une base volontaire et réalisée sur un nombre limité de sujets, qui sont rémunérés de le subir », écrit Vigano. « … Je pense qu’il est évident qu’il existe des traitements médicaux sans effets secondaires indésirables, même s’ils ont été systématiquement boycottés par les institutions de santé – OMS, CDC, EMA – et par les médias grand public. »

« Ayant établi que les médicaments vendus comme vaccins n’apportent aucun bénéfice significatif et au contraire peuvent provoquer un pourcentage très élevé de décès ou de pathologies graves même chez des sujets pour lesquels le Covid ne représente pas une menace, je ne pense pas que l’on puisse conclure qu’il n’y a aucune proportionnalité entre les dommages potentiels et les avantages potentiels. Cela signifie donc qu’il existe une grave obligation morale de refuser l’inoculation comme cause possible et immédiate de dommages permanents ou de décès. En l’absence de prestations, il n’y a donc pas lieu de s’exposer aux risques de son administration, mais au contraire il y a devoir de la refuser catégoriquement », écrit Vigano.

« Des révélations des dirigeants de Pfizer ont récemment été publiées montrant que les sérums de gènes d’ARNm contiennent du matériel fœtal avorté non seulement pour la production du vaccin original, mais aussi pour sa réplication et sa production à grande échelle… Cela rend l’utilisation de ces médicaments absolument immorale. , tout comme il est immoral et inacceptable d’utiliser des drogues qui utilisent des enfants orphelins à des fins d’expérimentation », écrit Vigano.

« Chaque jour qui passe, des milliers de personnes meurent ou sont affectées dans leur santé par l’illusion que les soi-disant vaccins garantissent une solution à l’urgence pandémique. L’Église catholique a le devoir devant Dieu et toute l’humanité de dénoncer ce crime terrible et horrible avec la plus grande fermeté, en donnant des directives claires et en prenant position contre ceux qui, au nom d’une pseudo-science au service des intérêts de l’industrie pharmaceutique entreprises et l’élite mondialiste, n’ont que des intentions de mort. Comment Joe Biden, qui se définit aussi comme « catholique », pourrait imposer la vaccination à 28 millions d’enfants âgés de 5 à 11 ans, est absolument inconcevable, ne serait-ce que pour le fait qu’il n’y a pratiquement aucun risque qu’ils développent la maladie SARS-CoV-2 . Le Saint-Siège et les Conférences épiscopales ont le devoir d’exprimer une ferme condamnation à cet égard, ainsi qu’en ce qui concerne les effets secondaires très graves qui peuvent en résulter pour les enfants inoculés avec le sérum génétique expérimental. Il est également impératif qu’il y ait une intervention de la Conférence épiscopale américaine visant à promouvoir l’exemption religieuse et à révoquer immédiatement les interdictions imposées à cet égard par de nombreux Ordinaires à leurs prêtres. De même, toutes les exigences de vaccination pour les séminaristes et les candidats des communautés religieuses doivent être révoquées. Au lieu de cela, des directives claires devraient être données sur les dangers liés à l’administration du vaccin et ses graves implications morales », écrit Vigano.

DOSSIER NATIONAL RÉCEMMENT SIGNALÉ : Le père James Altman, le prêtre catholique qui a adopté le programme démocrate de gauche et s’est opposé à la tyrannie du coronavirus du Dr Fauci, a décrit son combat pour maintenir sa position de pasteur contre une campagne corrompue de l’Église pour le faire évincer de la chaire. Altman a révélé les détails du complot en coulisses contre lui lors de l’événement Stand with Father Altman à White Bear Lake, Minnesota. Altman travaille à l’église catholique St. James the Less Roman à La Crosse, Wisconsin, et maintenant les dirigeants de son diocèse veulent l’expulser. Altman a également révélé que certains cardinaux à Rome le détestent. Le père Altman a dit aux évêques américains qui sont contre lui de « Bring it On ».

« Je suis assez homme. Je peux me défendre », a déclaré le père Altman à ses partisans du Minnesota, décrivant l’effort biaisé pour le forcer à partir. Altman a déclaré: « Et l’USCCB (Conférence des évêques catholiques des États-Unis) a son manuel de base sur la façon dont les évêques peuvent se débarrasser de ces prêtres qu’ils n’aiment pas et c’est ce qu’ils font. » Altman a qualifié ses adversaires de « monstres en mitre » et a prédit qu’il ne recevrait pas justice au sein du système véreux. Néanmoins, Altman a exprimé sa foi dans le mouvement de la vérité, en disant : « Tout le monde va le savoir maintenant… Ce jour est terminé, évêques des États-Unis. Parce que maintenant, nous revenons. Altman a juré et a dit aux évêques des États-Unis qui s’opposent à lui de « continuer ».

ALORS QU’EST-CE QUE LE PÈRE ALTMAN EST EXACTEMENT CONTRE ? : Le père Altman a dit à son troupeau en mai qu’il avait été invité à démissionner par l’évêque William Patrick Callahan du diocèse de La Crosse, déclarant : « Ils veulent ma tête maintenant pour avoir dit cette vérité. Moi, un humble prêtre, j’ai apparemment créé des ennemis parmi certaines des hiérarchies. Mais le père Altman a catégoriquement refusé de démissionner, a recueilli plus de 600 000 $ et a incité le diocèse de La Crosse à jurer de le forcer à partir. Un groupe d’activistes appelé Faithful America a célébré la persécution d’Altman, se vantant : « Le limogeage d’Altman fait suite à plus de 18 000 signatures de pétitions et à des centaines d’appels téléphoniques à l’évêque Callahan des membres de Faithful America ». Faithful America a déploré : « Le dimanche des Rameaux, le P. James Altman a prêché que les directives sanitaires de COVID-19 sont des « contrôles impies et nazis », disant aux paroissiens, « Dieu maudit chacun de ces mouvements impies ». Il a également déclaré que le soutien du Dr Anthony Fauci aux masques « est maudit dans les incendies les plus chauds de l’enfer ». À Pâques, Altman a rassemblé 300 à 500 paroissiens, avec au moins 50 personnes sans masque coincées dans les cinq premiers bancs – violant le masque de son propre évêque et les protocoles de capacité… »