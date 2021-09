L’archipel Chinijo de Lanzarote, un paradis menacé

09/08/2021 à 08:04 CEST

Le parc naturel de l’archipel Chinijo est un véritable paradis. Il est situé au nord de l’île de Lanzarote, dans un environnement dominé par le volcanisme et comprend l’île de La Graciosa, les îlots d’Alegranza et Montaña Clara, la Roque del Infierno et la Roque del Este, en plus de l’espace marin entre eux. Mais le règlement de ce parc naturel a été annulé par la Cour supérieure de justice des îles Canaries car il manquait de plan de gestion des ressources naturelles (PORN). Pour cette raison, le gouvernement des îles Canaries a procédé au traitement dudit plan.

La Société espagnole d’ornithologie (SEO) a présenté des allégations concernant le projet de décret approuvant ce PORN de l’archipel de Chinijo. Entre autres problèmes, l’entité prévient que “permettre l’extraction de granulats dans un espace aussi fragile que le Jable de Famara constitue une menace très sérieuse pour votre intégrité & rdquor ;. En outre, ils appellent à des mesures actives contre les impacts causés par les espèces exotiques envahissantes, l’une des pires menaces auxquelles elle est confrontée.

L’archipel Chinijo se distingue par la grande valeur de ses écosystèmes. Il présente une diversité très pertinente d’oiseaux, aussi bien nicheurs que migrateurs, comme par exemple des populations d’oiseaux marins comme Shearwater et Pechialbo, le groupe d’oiseaux le plus menacé au monde, ainsi que des espèces cataloguées en danger d’extinction comme le guirre ou vautour percnoptère, le balbuzard pêcheur ou guincho, le hubara ou le faucon tagarote, entre autres.

Dans la mer, il y a plus de 200 espèces de poissons et de cétacés, des cachalots pygmées aux grands dauphins ou aux baleines à bec.

Il convient également de noter la communauté d’oiseaux des environnements substepular, tels que le Canary Houbara lui-même, ainsi que le couloir saharien, le Marismeña terrera et le bouvreuil trompette. SEO / BirdLife travaille depuis des décennies pour améliorer l’état de conservation de cet espace et il faisait précisément partie de l’espace où s’est développé le projet LIFE Hubara au cours de la première décennie de ce siècle.

Cet espace est confronté à de sérieux problèmes de conservation liés à la présence d’espèces exotiques envahissantes (EEE) telles que les rats, les chats, les lapins et surtout les chèvres, dont les impacts négatifs ont été vérifiés hors de tout doute.

À cet égard, SEO/BirdLife considère que le nouveau PORN « n’établit pas de cadre clair pour garantir un contrôle adéquat des EEE, comme l’exige la loi & rdquor ;.

« De la même manière, l’espace est confronté à d’autres menaces telles que la gêne continue pour différents groupes d’animaux dans différentes phases de leurs cycles biologiques ; la mortalité produite dans les voies de communication et de transport d’énergie ; ou le déversement illégal de déchets, entre autres. Ces aspects auraient pu être développés de manière plus ambitieuse dans le document & rdquor ;, soulignent les allégations.

L’absence d’une vision claire sur le type de tourisme que l’espace peut accueillir est une autre des lacunes détectées dans le document. « Pour cette raison, nous avons proposé que l’écotourisme est adopté tel que défini dans le I Congrès national de l’écotourisme (Daimiel, 2016) comme épine dorsale des propositions touristiques pouvant être développées dans l’espace et basées sur des calculs objectifs de capacité de charge & rdquor ;, souligne le SEO.

En fait, le nombre croissant de touristes qui visitent La Graciosa chaque année a commencé à déclencher des alarmes, en raison de l’impact que ce volume de visiteurs en circulation sur un si petit territoire peut avoir sur les écosystèmes.

De même, ils demandent que la superficie du parc soit agrandie afin que les espèces d’oiseaux les plus pertinentes y soient incluses.

Les extractions de granulats sont toujours autorisées à El Jable de Famara

Non loin de ce groupe d’îles, déjà à Lanzarote, se trouve le Jable de Famara, qui C’est le plus grand gisement de sable éolien des îles Canaries. Elle est formée par un couloir de sable d’environ 21 km de long et a une largeur variable entre 10 km sur la côte nord de l’île et 3,5 km sur la côte sud.

C’est une zone de haute valeur écologique, dont une partie est protégée par les îlots de la zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZEPA) du nord de Lanzarote et Famara au sein du réseau Natura 2000. El Jable es le site le plus important d’Espagne pour le hubara (Chlamydotis undulata) une espèce d’oiseau typique des environnements substepular, cataloguée en danger d’extinction et que l’on ne trouve qu’à La Graciosa, Lanzarote et Fuerteventura.

Le PORN du Parc Naturel de l’Archipel Chinijo inclut cette ZPS dans son périmètre de gestion. SEO/BirdLife se réjouit de ce fait et que l’espace disposera d’un outil de gestion, mais déplore « l’opportunité manquée & rdquor; cela peut signifier pour cet écosystème et les espèces qu’il abrite le fait que les extractions de granulats pour le secteur de la construction restent autorisées.

En ce sens, et “compte tenu de la gravité de cette situation & rdquor;, plusieurs entités ont présenté au gouvernement des îles Canaries l’arrêt préventif des autorisations d’extractions de granulats pendant la rédaction de l’actuel PORN”, comme l’exigent les Lois des îles Canaries & rdquor;.

« Nous avons eu l’occasion de réglementer ces activités qui ne sont manifestement pas compatibles avec la conservation. L’extraction de sable pour la construction implique la destruction complète de l’habitat nécessaire à l’une de nos espèces les plus représentatives, le Houbara des Canaries & rdquor;, souligne Yarci Acosta Santana, délégué SEO / BirdLife aux îles Canaries.

Site Web avec des informations sur l’archipel Chinijo : https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Archipi%C3%A9lago_Chinijo

