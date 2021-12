L’architecte britannique du Centre Pompidou, Richard Rogers, est décédé à l’âge de 88 ans

L’architecte britannique Richard Rogers, connu pour avoir conçu certains des bâtiments les plus célèbres du monde, dont le Centre Pompidou de Paris, est décédé à l’âge de 88 ans, selon les médias.

Rogers, qui a changé l’horizon de Londres avec des créations distinctives telles que le Millennium Dome et le « Cheesegrater », « est décédé tranquillement » samedi soir, a déclaré Matthew Freud de l’agence de communication Freud à la Press Association.

Son fils Roo Rogers a également confirmé sa mort au New York Times, mais n’en a pas donné la cause.

L’architecte d’origine italienne a remporté une série de prix pour ses créations, dont le prix Pritzker 2007, et est l’un des pionniers du mouvement de l’architecture « high-tech », caractérisé par des structures incorporant des matériaux industriels tels que le verre et l’acier.

Il est le co-créateur du Centre Pompidou de France – ouvert en 1977 et célèbre pour sa façade multicolore recouverte de tuyaux – qu’il a conçue avec l’architecte italien Renzo Piano.

Parmi les autres conceptions bien connues de Rogers, citons la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg et le Three World Trade Center à New York, ainsi que les terminaux des aéroports internationaux de Madrid et d’Heathrow à Londres.

Définir l’espace entre les bâtiments

Né à Florence en 1933, son père était médecin, sa mère une ancienne élève du célèbre écrivain irlandais James Joyce. La famille a fui la dictature de Mussolini et s’est installée en Angleterre en 1938.

Il quitte l’école en 1951 sans diplôme mais parvient à entrer à l’Architectural Association School de Londres, connue pour son modernisme.

Il a terminé ses études d’architecture à Yale aux États-Unis en 1962, où il a rencontré son collègue architecte britannique Norman Foster.

Bien que les bâtiments soient le monde de Rogers, il a insisté sur le fait que c’était l’espace autour d’eux qui était la clé pour définir ceux qui fonctionnaient.

« Les deux ne peuvent pas être jugés séparément », a-t-il déclaré au Guardian en 2017.

« Les Twin Towers à New York, par exemple. Ce n’étaient pas de grands bâtiments, mais l’espace entre eux l’était.

