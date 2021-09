L’architecte de Zandvoort confiant dans une “voie formidable”

Alors que la Formule 1 se prépare pour un retour aux Pays-Bas, le PDG de Dromo, Jarno Zaffelli, a déclaré qu’ils pouvaient s’attendre à une piste “difficile et formidable”.

Ce week-end, la Formule 1 revient en Hollande, première visite du cirque sur le circuit de Zandvoort depuis 36 ans.

La piste a subi plusieurs modifications ces dernières années, non seulement les installations ont été modernisées mais il y a aussi des remblais dans certains virages, dont le dernier virage, afin de créer un lieu qui favorise les dépassements.

Cela reste cependant une piste étroite selon les normes de la F1 et entourée de bacs à gravier.

Zaffelli, PDG des architectes du circuit Dromo de Zandvoort, a déclaré : « Zandvoort était définitivement la piste la plus difficile et la plus formidable que nous ayons jamais faite.

« Nous voudrions des pistes perçues comme les plus dangereuses possibles. Si vous êtes motivé par la sécurité, vous ne construisez pas de piste, vous construisez un parking et vous faites des ruissellements.

« Vous devez être conduit par la façon dont vous conduisez sur cette piste. Quel est le sentiment que vous ressentez et la perception que vous obtenez ?

« Ensuite, vous devez le rendre objectivement sûr. Mais en cela, la FIA aide, nous pouvons donc nous concentrer sur la piste elle-même et la conception. »

Zaffelli estime que le virage 13 pourrait jouer un rôle énorme dans le résultat du week-end.

« Ils essaieront de l’approcher de plus en plus vite, de plus en plus vite. Peut-être que quelqu’un va tourner, peut-être que quelqu’un va casser une aile, on verra.

“Mais certainement, vendredi soir, ils auront quelque chose à dire.”

Niek Oude Luttikhuis, directeur de piste de Zandvoort, a ajouté : « Avec d’autres [prospective] designers, ils cherchaient de nouvelles solutions. Seulement de l’asphalte, se débarrasser d’autant de murs que possible, quelque chose qui ne rentre tout simplement pas ici.

« Le plan de Jarno était de faire quelque chose d’innovant, mais à la manière de la vieille école. Cette combinaison était importante pour nous, et aussi dans la collaboration avec FOM [Formula One Management], nous voulions donc protéger cela, et nous avons pu le faire avec Jarno. »