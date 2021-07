L’architecte Frank Gehry a conçu des flacons de parfum pour Louis Vuitton – WWD

in

Frank Gehry était l’homme de l’heure lundi soir à Paris lorsque Louis Vuitton a organisé un dîner dans sa fondation d’art conçue par Gehry pour le célèbre architecte afin de dévoiler une collaboration sur une nouvelle collection de parfums.

Appelées Collection Les Extraits, les cinq parfums Vuitton se présentent dans des flacons transparents légèrement bombés, chacun coiffé d’une éruption de forme libre de métal argenté. C’est la première fois que Gehry conçoit un flacon de parfum. Il a collaboré avec le maître parfumeur de Vuitton Jacques Cavallier Belletrud.

Delphine Arnault, vice-présidente exécutive de Louis Vuitton, a déclaré que le projet était en gestation depuis deux ans – une éternité dans la mode, mais pratiquement un travail précipité dans l’architecture.

Elle était abasourdie par le résultat.

« En gros, c’est comme acheter une sculpture. C’est de l’art, s’émerveille-t-elle. « C’est un génie. Nous savions qu’il ferait quelque chose de très créatif, jamais vu auparavant, totalement nouveau et poétique. Le résultat est incroyable.

Florence Pugh, Sophie Turner et Joe Jonas, Katy Perry et Orlando Bloom, Isabelle Adjani et Diane Kruger faisaient partie des invités qui ont défilé dans l’auditorium pour un dîner gastronomique inspiré des senteurs.

Pour le premier grand événement de la semaine de la couture à Paris, les looks scintillants et brillants étaient de mise.

“C’est ma tenue de puissance”, a déclaré Pugh à propos de son look de brocart brillant tout droit sorti de la piste de villégiature de Vuitton.

Turner a pris une photo de Jonas devant les bouteilles conçues par Gehry, affichées sur des socles.

Qu’aurait-elle pour elle que le célèbre architecte concevait ? “N’importe quoi!” elle soupira.

“Ma maison”, a plaidé Kruger, en France pour la promotion de son prochain film, “355”, qui sortira en janvier.

« N’est-ce pas si agréable d’être ensemble dans la vraie vie ? Perry a déclaré avant de donner une sérénade à Gehry avec une interprétation de “What a Wonderful World”.

Virgil Abloh a abandonné le streetwear pour un costume noir ponctué de boutons colorés et une cravate punchline. On y lisait : « Une formalité.

La collection de parfums fera ses débuts dans les boutiques Vuitton le 7 octobre, chaque flacon étant au prix de 450 euros.

Les parfums s’appellent Stellar Times, Cosmic Cloud, Dancing Blossom, Rhapsody et Symphony. Chacun représente une famille olfactive majeure différente et est concentré à 30 pour cent.

Voir également:

Louis Vuitton et Frank Gehry collaborent sur un nouveau projet de parfum

Louis Vuitton va ouvrir sa prochaine résidence temporaire à SoHo

Virgil Abloh parle d’échecs, de kung-fu et de genre avant le défilé Louis Vuitton