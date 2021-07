L’architecture à venir de l’aéroport international de Noida reflétera l’héritage indien

in

Les instructions du CM sont venues lors d’une récente réunion d’examen de l’aéroport greenfield.

Projet d’aéroport international de Noida : Peu impressionné par la conception proposée de l’aéroport de Jewar, UP CM Yogi Adityanath a demandé aux responsables d’assurer « le reflet de l’héritage indien » dans le futur terminal principal de l’aéroport. Les instructions du CM sont venues lors d’une récente réunion d’examen de l’aéroport greenfield, selon des sources citées dans un rapport de la PTI. L’aéroport international de Noida arrive à Jewar, situé dans le district de Gautam Buddh Nagar, à environ 80 kilomètres de l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi. Considéré comme le plus grand du pays une fois terminé, l’aéroport de Jewar est développé par la société suisse Zurich International Airport (ZIA) AG à un coût estimé de Rs 29 560 crore.

Pour concevoir le terminal passagers de l’aéroport à travers un concours en trois phases entre la période juin et août 2020, le développeur avait sélectionné début décembre un consortium composé de Nordic, Haptic, Grimshaw et STUP comme architectes. Selon l’une des sources citées dans le rapport, lors de l’examen des progrès de l’aéroport le 17 juillet, CM Adityanath a déclaré qu’il devrait y avoir un reflet du patrimoine du pays dans l’architecture du terminal principal. Le CM a en outre déclaré que les responsables devraient voir comment cela sera mis en œuvre, car la conception du terminal principal de l’aéroport doit être attrayante mais avec une touche d’héritage indien.

Lors de la présentation de la conception, le CM a également été informé des caractéristiques de l’aérogare moderne de l’aéroport de Noida qui devrait gérer une première fréquentation annuelle de 12 millions de voyageurs, selon les sources. Une grande aire de restauration de la taille d’un terrain de football a été proposée sur le terminal chic, qui sera situé entre les zones d’arrivée et de départ. Finalement, à mesure que la fréquentation annuelle augmente au fil des ans, un autre terminal serait mis en place, ce qui serait une image miroir du bâtiment d’origine, ont-ils déclaré. Actuellement, les travaux sont en cours pour la première phase de l’aéroport sur une superficie de 1 334 hectares avec deux pistes prévues sur celui-ci. En outre, l’aéroport de Noida disposera également de services de fret, ont indiqué les responsables.

