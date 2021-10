L’architecture Blockchain Patientory est tout intelligent

L’architecture du système Patientory vise à fournir un mécanisme décentralisé et distribué d’échange d’informations sur la santé et de stockage de données. Avant de comprendre le processus, examinons les éléments constitutifs de l’écosystème Patientory.

Architecture matérielle

Installation de stockage conforme HIPAA

Les membres de la blockchain du réseau PTOYMatrix fournissent, hébergent et maintiennent des serveurs de stockage de données conformes à la norme HIPAA. Chaque dossier médical est stocké et distribué dans des installations de stockage conformes à la loi HIPAA.

Entité de création de clé

L’entité d’autorisation de clé génère des paires d’adresses privées et publiques pour les patients et les prestataires de santé.

Serveur RPC

Le RPC (Remote Procedure Call) est un protocole qui accepte ou refuse l’accès aux serveurs de stockage de données HIPAA. Il s’agit d’un protocole requête-réponse conçu pour l’informatique distribuée.

Architecture logicielle

Interface API

L’application mobile Patientory et les outils logiciels d’entreprise Neith sont des API pour les particuliers et les prestataires de soins de santé. Ils agissent comme des fenêtres pour accéder à l’écosystème Patientory.

Applications décentralisées

Ce sont des dApps qui interagissent avec les données de santé du patient. Ils fournissent des plans de soins personnalisés, des conseils et des notifications en fonction des paramètres de santé, de l’état de santé et des objectifs du patient.

Contrats intelligents

Les contrats intelligents Ethereum contrôlent l’interaction entre les individus, les systèmes Patientory et les prestataires de soins de santé.

Le processus de partage des données de santé

Les utilisateurs de l’application mobile Patientory créeront un profil en utilisant leur nom complet et leur numéro de téléphone. L’entité de création de clé émettra une paire de clés privées/publiques. Le serveur RPC analysera l’installation de stockage de données pour voir s’il y a une correspondance. Si l’utilisateur a un enregistrement sur l’un des nœuds hospitaliers PTOYMatrix, les informations seront synchronisées sur l’application mobile.

Nous devons garder à l’esprit que les systèmes de DSE existants sont toujours fonctionnels dans l’écosystème Patientory. Ils s’intègrent à la blockchain via un mécanisme de synchronisation EHR, et ces données stockées sont répliquées sur les nœuds de stockage PTOYMatrix.

Désormais, chaque individu aura une liste des hôpitaux et cliniques autorisés sur l’application mobile Patientory. Chaque fournisseur de soins de santé aura également une liste de tous les patients sur l’outil d’entreprise Neith.

Le processus d’interaction avec les fournisseurs de soins de santé

Étant donné que chaque utilisateur a une clé privée, chaque utilisateur a un contrat intelligent. Le contrat intelligent des individus est au niveau de la classe. Les contrats intelligents des prestataires de santé sont des objets de niveau classe.

Les particuliers accordent l’accès aux prestataires de santé via le contrat intelligent. Les prestataires de santé ne peuvent afficher que les listes de clients ; ils ne peuvent pas les supprimer ou les modifier. Les listes d’employés, en revanche, sont entièrement gérées par le prestataire de santé. Chaque transaction et échange d’informations passe par le serveur RPC et les contrats intelligents.

Par exemple, lorsqu’un patient visite un hôpital, le résultat et le médicament prescrit apparaîtront sur sa page de profil Patient. Le RPC communiquera avec le contrat intelligent et permettra aux hôpitaux de lire et d’écrire de nouvelles données de leur récente visite.

Services aux patients

Les services suivants sont disponibles pour les utilisateurs de l’application mobile Patientory.

Service de portefeuille permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des jetons PTOY et Ether.

Services de compte inclure la mise à jour des informations de l’utilisateur comme le nom complet et le numéro de téléphone mobile.

Analyse des données des patients utilise les mégadonnées et fournit des modèles et des tendances de santé.

Services de surveillance travailler avec des objectifs de traitement et de nutrition.

Services d’apprentissage automatique permettre des plans de soins personnalisés.

Analyse de la fraude prévient la fraude et l’usurpation d’identité.

Service de connexion est le portail vers les nœuds et partenaires de stockage blockchain du réseau PTOYMatrix.