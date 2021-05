L’ardoise de Tuchel contre le pinceau de Guardiola

27/05/2021 à 16:01 CEST

Les deux entraîneurs du moment s’affronteront ce samedi pour le trophée le plus important du monde au niveau des clubs. Pep Guardiola, qui a remporté deux Champions, le dernier en 2011, et Thomas Tuchel, qui n’a pas encore levé le titre, mais qui a atteint la finale la saison dernière et seul le puissant Bayern Munich a arraché l’Orejona.

L’Allemand est revenu une campagne plus tard à la dernière étape avant la gloire. Et il l’a fait de manière inattendue, depuis en décembre, il a été renvoyé du Paris Saint Germain. Il n’a pas fallu longtemps pour que les offres pleuvent sur lui et, lorsque le banc de Chelsea a été libéré, il y a déballé ses valises. Ils lui ont proposé l’un des projets les plus stimulants d’Europe, pour l’investissement réalisé en été et pour la jeunesse du personnel.

Et cela ne lui a pas coûté d’implanter son style. Du désordre et de l’anarchie de Frank Lampard, avec qui il y avait toujours la question de ce que jouait l’équipe, il est passé à une solidité et une hiérarchie qui n’avaient pas été vues à Stamford Bridge depuis l’époque d’Antonio Conte. De lui, il récupéra l’idée des cinq défenses, une tactique qui devint fondamentale et se révéla efficace., laissant la porte à zéro dans 10 des 12 premiers partis qu’il dirigeait.

Contrairement à l’Italien, Tuchel a implanté une philosophie de gentillesse avec tout le monde, récupérant les joueurs pour la cause et gagnant les faveurs du conseil d’administration, ce qui récompensé par la réévaluation de footballeurs tels que Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso, Jorginho, N’golo Kanté -qui était transférable en été-, et Andreas Christensen.

Sa tâche en suspens et qui le reste aujourd’hui est d’améliorer les records face à la porte. Chelsea, comme vous avez pu le voir en demi-finale contre le Real Madrid, est l’une des équipes qui définit le pire, et c’est essentiellement parce que Timo Werner, selon ses propres mots, vous vivez la saison la plus «malheureuse» de votre vie.

La force défensive de Chelsea a empêché la sécheresse des buts de causer plus de problèmes, mais pour elle a échappé à la finale de la FA Cup et pour elle, ils ont dû souffrir jusqu’à la dernière minute pour entrer dans le top quatre du premier ministre.

Bien sûr, le grand avantage de Tuchel samedi réside dans le facteur mental. L’Allemand est la kryptonite de Guardiola cette saison, comme Jürgen Klopp l’était auparavant ou comme José Mourinho aspirait à l’être à son époque. Ils se sont rencontrés deux fois cette saison, deux victoires pour Tuchel. Il l’a battu en demi-finale de la FA Cup, où une erreur du gardien remplaçant Steffen a précipité le but de Hakim Ziyech, et il l’a battu à nouveau en Premier, retardant son alirion et remportant l’Etihad 1-2.

Guardiola arrivera à Porto sans savoir ce que c’est que de battre Tuchel cette saison, mais avec la certitude d’avoir créé une machine presque parfaite, l’apogée de son temps à Manchester. L’entraîneur espagnol est celui qui a le mieux su lire le football de la pandémieBien que le fait d’avoir l’une des équipes les plus importantes et de la plus haute qualité du continent ait beaucoup aidé.

La lecture du schéma de Guardiola est a priori simple, avec son 4-3-3 caractéristique, mais deviner les pièces qu’il utilisera est une autre affaire. Tout au long de l’année, il a joué avec l’idée du faux “ neuf ”, avant le bas niveau de Sergio Agüero et l’irrégularité de Gabriel Jesús. Il s’est appuyé sur le fait de placer des joueurs comme Phil Foden, Kevin de Bruyne et même Ferran Torres au sommet et a toujours réalisé des bénéfices.

Sa grande tâche à résoudre en défense a été débloquée par Rúben Dias. Après que Leicester City en ait mis cinq à domicile en septembre, ils ont signé les Portugais. Et quelques mois plus tard, il a été élu meilleur joueur du Premier ministre. Non seulement il est le patron de la défense, mais il a fait mieux à John Stones, qui avait l’air de l’être la saison dernière, et il a renforcé Aymeric Laporte.

Sûrement le duel de ce samedi n’est pas spectaculaire. Vous ne verrez pas une réunion interrompue avec des dizaines d’occasions, mais ce sera une belle bataille tactique qui élèvera un champion. L’ardoise de Tuchel ou le pinceau de Guardiola.