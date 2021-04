Laredo et Ebro concluent leur confrontation au Campo San Lorenzo sans buts (0-0)

07/04/2021 à 22h30 CEST

le Laredo et le Ebro Ils ont commencé la deuxième phase du deuxième tirage B 0-0 lors de la réunion inaugurale tenue ce mercredi dans le Campo San Lorenzo. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes étaient respectivement septième et troisième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Laredo de Image de balise Manu Calleja soulagé Faouzi, Image de balise Juancar Campo et Altadill pour David, Vinatea et Varus, tandis que le technicien du Ebro, Manolo Sanlucar, a ordonné l’entrée de José Ramon, Sebas et Depuis Lerma fournir Carri, Carlos Lopez et Nando Quesada.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Goñi, du Laredo et un à Pigeonniers du Ebro.

Avec cette cravate, le Laredo comme lui Ebro ils ont réussi à marquer un point chacun après le début de la deuxième phase du deuxième B.

Fiche techniqueLaredo:Rafa, Rasines, Goñi, Felipe, Varo (Altadill, min.80), David (Faouzi, min.71), Iván Argos, Vinatea (Juancar Campo, min.71), Alex Pérez, Oscar Siafa et GuipuEbro:Loscos, Palomares, Juan Gutierrez, Espín, Xiker, Manu Royo, Parejo, Carlos López (Sebas, min 62), Nando Quesada (De Lerma, min 89), Sánchez et Carri (José Ramón, min 62)Stade:Campo San LorenzoButs:0-0