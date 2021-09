Laredo quitte le SD Gernika sans ajouter de points (2-3)

19/09/2021 à 19:04 CEST

Les Laredo a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-3 contre lui Gernika ce dimanche dans le Urbieta. Les SD Gernika est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-2 contre le Trébucher. Du côté de l’équipe visiteuse, le Laredo perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre Les promesses d’Osasuna. Grâce à ce résultat, l’équipe Laredano est quatorzième, tandis que le Gernika il est neuvième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui SD Gernika, qui a créé le lumineux grâce à un but de Gorka Marcos à la 11e minute. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a réagi à la 23e minute et a égalisé le match grâce au succès devant le but de Vinatea, concluant la première mi-temps sur le score de 1-1.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Laredo, qui a retracé le match avec un but de Ricky à la 67e minute. Cependant, un peu de Alex Valino autorisé à égalité pour l’équipe guerniqués aux 70 minutes. Cependant, l’équipe de Laredo à la 78e minute a fait progresser son équipe grâce à un but de Carral, clôturant ainsi le match avec un score final de 2-3.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Gernika qui sont entrés dans le jeu étaient Alex Valino, Garcia et Ale remplacement Adrian guemes, Ander Pacheco et Eizmendi, tandis que les changements dans le Laredo Ils étaient Carral, Iago Beceiro et Diégo, qui est entré pour remplacer David, Vinatea et Alejandro Ibarrondo.

L’arbitre du match a sorti deux cartons jaunes. Des deux équipes, Ander Pacheco de l’équipe locale et Philippe L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Gernika il reste quatre points et le Laredo obtient trois points après avoir remporté le match.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième RFEF : le SD Gernika tentera de retrouver le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre le Real Sociedad C à la maison, tandis que le Laredo jouera à domicile contre lui Logroñés B.

Fiche techniqueSD Gernika :Ispizua, Arana, Koldo Berasaluce, Lucbert, Aguirrezabala, Gorka Marcos, Urzelay, Delgado, Adrian Güemes (Alex Valiño, min.40), Eizmendi (Ale, min.65) et Ander Pacheco (García, min.65)Laredo :Ángel, Borja, Goñi, Chus Puras, Rasines, Vinatea (Iago Beceiro, min.65), Felipe, David (Carral, min.65), Ricky, Iván Argos et Alejandro Ibarrondo (Diego, min.73)Stade:UrbietaButs:Gorka Marcos (1-0, min. 11), Vinatea (1-1, min. 23), Ricky (1-2, min. 67), Alex Valiño (2-2, min. 70) et Carral (2- 3, mini 78)