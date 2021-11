Rashad Tate est de retour (Photo: Starz, .)

Larenz Tate a livré une performance délicieusement impitoyable en tant que conseiller municipal Rashad Tate dans la franchise 50 Cent’s Power, mais l’acteur admet qu’il « n’était pas vraiment sûr » du rôle au début.

L’acteur de Love Jones a d’abord joué le politicien intrigant dans la franchise principale Power, qui s’est terminée l’année dernière.

Il fait un retour en tant que série régulière dans le spin-off Power Book II: Ghost saison deux, cette fois contre le fils de Ghost Tariq, joué par Michael Rainey Jr.

Larenz, 46 ans, a mérité des éloges pour son rôle de Rashad – un politicien charismatique le jour et un intrigant impitoyable la nuit – mais l’acteur avait d’abord des doutes sur le personnage.

Parler à Metro.co.uk, il a expliqué: « Je suis tombé amoureux de ce personnage, je n’étais pas vraiment sûr au début de jouer un politicien, mais la série Power m’a vraiment permis de trouver mon chemin et de faire mon truc et ils ont commencé à écrire pour cette…

«Je ne peux pas toujours jouer le gentil ou le bon, alors comment puis-je jouer un gars qui, selon moi, est bon au fond mais est confronté à des décisions impopulaires. Étant en politique, il y a des décisions qui sont souvent impopulaires mais à un niveau qui peut changer la trajectoire de sa vie et des gens qui l’entourent.

Il a ajouté: « C’est toujours agréable de pouvoir entrer dans cela et de quitter mon monde et qui je suis et ce que je suis et d’aller vivre comme cette personne. »

Larenz avait des doutes sur le fait de jouer un politicien aussi impitoyable (Photo: SplashNews.com)

Rashad obtiendra une exploration plus approfondie des personnages dans Fantôme saison deux, avec Larenz taquinant son agenda politique et sa morale.

« Vous savez déjà que rien n’empêchera Rashad Tate d’accéder à son agenda », a-t-il laissé entendre.

«Il va y avoir des barrages routiers, qu’il les franchisse ou non, vous pourrez tous le voir.

« Quand ça touche vraiment à la maison, nous examinons le côté éthique des choses. Ce sont de très bonnes personnes qui sont dans de mauvaises situations qui les appelleraient à faire de mauvaises choses.

Il a ajouté à propos de Rashad: » C’est fantastique, le personnage est capable de faire son truc dans un tout nouveau monde, une population plus jeune, c’est juste une joie d’aller travailler et de gérer le genre d’écriture qui est transparente. C’est juste de la bonté tout le temps, l’écriture de la série est vraiment incomparable.

« 50 Cent, le patron, ils nous célèbrent vraiment et donc quand vous avez cette liberté et cet espace pour vraiment vous pencher sur ce que vous aimez faire, c’est gratifiant. »

En parlant de « l’homme du patron », Larenz a félicité 50 Cent pour avoir créé, non seulement la franchise Power, mais un empire télévisé en pleine croissance et réussi qui reprend le récit des histoires noires.

L’acteur a déclaré: » Pour moi, c’est un géant et il a pu prouver à maintes reprises que lorsqu’il décide de faire quelque chose, il peut le faire mais au niveau – c’est la qualité.

‘Cet univers que lui et Courtney [Kemp] a créé peut sembler à l’extérieur ce monde Marvel du trafic de drogue, mais ce n’est que la surface. Quand vous pensez aux émissions qu’il produit, cela va tellement plus loin que ce qu’il fait avec ce monde souterrain. C’est une question de famille, de relations, de confiance et de tromperie.

«Il a gagné la confiance de ceux qui peuvent permettre que ces histoires soient racontées.

« J’espère que cela créera un précédent pour plus de narration spécifiquement dans la communauté noire que nous pouvons raconter des histoires qui ne sont pas monolithiques. »

Larenz a poursuivi: » Cela a beaucoup à voir avec la race, nous avons été marginalisés pendant si longtemps et il y a eu des communautés qui ont à peu près raconté nos histoires pour nous. Mais maintenant, nous pouvons dire notre vérité authentique et dissiper certains des stéréotypes.

« Ce qui en fait un stéréotype, c’est quand on ne le rend pas humain. Quand vous avez affaire à l’extérieur et que vous ne voulez pas vous occuper de l’humanité des gens.’

Power Book II: Ghost est disponible pour regarder sur Starz via Amazon Prime Video.

