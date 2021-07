Large cap vs small cap : équilibrer croissance et risques

Cette fois, dans la phase de reprise après la pandémie et le confinement, autre chose se passe.

Par Joydeep Sen

Il existe des milliers d’actions cotées en bourse. La large catégorisation généralement acceptée est la grande capitalisation, la moyenne capitalisation et la petite capitalisation, selon la capitalisation boursière totale des sociétés cotées. Ce qui est grand et ce qui est petit est un sujet de débat, mais pour le secteur des fonds communs de placement, il a été défini par le Securities and Exchange Board of India (Sebi).

Pour les fonds communs de placement, les 100 premières sociétés selon la capitalisation boursière sont définies comme des grandes capitalisations, les 150 suivantes sont définies comme des moyennes capitalisations et les autres sont des petites capitalisations. De votre point de vue, vous pouvez prendre une exposition via des fonds communs de placement ou acheter des actions directement via un courtier. Pour les fonds communs de placement, vous pouvez prendre les intrants d’un conseiller/distributeur et pour les actions directes, vous pouvez prendre les recommandations d’un courtier/conseiller.

L’allocation globale de votre portefeuille doit de préférence être conseillée par un planificateur financier, ou vous pouvez le faire vous-même. Semblable à l’allocation à divers investissements tels que les actions, la dette, l’or, etc., au sein des actions, vous feriez l’allocation aux actions de grande, moyenne et petite capitalisation. Il faut moduler l’exposition aux schémas MF / actions directes pour optimiser l’allocation.

La nature de la différence

Les actions à grande capitalisation ont déjà été découvertes par le marché, c’est pourquoi elles sont importantes. Il ne s’agit pas d’un commentaire sur le potentiel de croissance d’une société à grande capitalisation ; une action à grande capitalisation peut avoir ou non un potentiel d’appréciation du prix, ce que le temps nous dira. Une entreprise relativement plus petite peut avoir un potentiel de croissance et d’appréciation des prix plus élevé, étant à ses débuts. Cependant, si l’entreprise n’a pas encore atteint une masse critique, le risque est également plus élevé. Les actions nettes à petite capitalisation présentent un risque relativement plus élevé et un potentiel de croissance relativement plus élevé que les actions à grande capitalisation.

Pour examiner certaines données sur ce dont nous parlons, nous avons pris l’indice Nifty 50 pour représenter les actions à grande capitalisation et l’indice Nifty Smallcap 100 pour les actions à petite capitalisation. Dans la phase extrêmement volatile de janvier à mars 2020, la chute du pic au creux donnera une indication, qui est techniquement connue sous le nom de drawdown. L’indice Nifty 50, du sommet du 14 janvier 2020 au creux du 23 mars 2020, a chuté de 38,4 %. Au cours de la même période, l’indice Nifty Smallcap, du sommet du 27 janvier 2020 au creux du 24 mars 2020, a enregistré une baisse de 47,4 %.

C’est un exemple de ce que nous appelions une volatilité plus élevée. Venant maintenant au potentiel, du bas du 23 mars 2020 au 30 juin 2021, Nifty 50 a gagné 77%. Les pertes de janvier à mars 2020 ont été effacées et les investisseurs ont obtenu de beaux rendements. Par contre, depuis le creux du 24 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021, l’indice Nifty Smallcap a généré 132 %. Habituellement, lorsque l’économie se remet d’un ralentissement, les grandes capitalisations se rétablissent plus rapidement car la résilience est plus élevée.

Cette fois, dans la phase de reprise après la pandémie et le confinement, autre chose se passe. Probablement le secteur formel, les actions cotées, ont gagné au détriment des plus petites encore, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) non cotées qui font face à de plus grandes difficultés.

Conclusion

Les points de vue divergent sur le potentiel de croissance des segments des grandes et des petites capitalisations. Les chiffres montrent que les petites capitalisations ont un potentiel relativement plus élevé des deux côtés, c’est-à-dire à la hausse comme à la baisse. Vous pouvez faire la répartition dans votre portefeuille en conséquence. Dans le segment des petites capitalisations, l’univers des actions étant vaste avec tant de sociétés moins découvertes, les compétences en matière de sélection de titres sont plus pertinentes que dans le segment des grandes capitalisations.

L’écrivain est formateur en entreprise (marchés de la dette) et auteur

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.