L’argent bouge pour les diplômés récents: CFP Amanda Gutierrez, conseillère eMoney

Ces conseils font partie d’une série InvestorPlace invitant des experts de partout aux États-Unis à partager leurs réflexions sur les aspects de la finance que les nouveaux diplômés devraient connaître. Leurs paroles ont été présentées avec peu ou pas de révision. La contribution d’aujourd’hui nous vient d’Amanda Gutierrez, consultante en planification financière chez eMoney Advisor, qui s’est entretenue avec InvestorPlace par e-mail au sujet des conseils financiers pour les jeunes diplômés.

Les nouveaux diplômés devraient prendre une longueur d’avance en matière d’éducation financière pour se préparer à la réussite financière. À ce stade, il y a de nouvelles options et de grandes décisions à venir qui auront un impact sur leur avenir financier. Pour commencer, tenez compte des éléments suivants:

Dépensez moins que ce que vous gagnez. Cela semble simple, mais les habitudes financières que vous installez tôt vous mèneront loin vers l’atteinte de la sécurité financière. Créez un plan de dépenses pour suivre où va votre argent et utilisez des outils – comme des applications de budgétisation et d’épargne – des institutions financières pour vous guider.

Investissez tôt. Même si ce n’est que 5 $ par semaine, investissez dès que votre budget le permet, car le pouvoir des intérêts composés est de votre côté. Finalement, l’objectif est d’économiser 15% de votre salaire dans un compte de retraite, mais ce n’est souvent pas faisable pour les nouveaux diplômés. Commencez là où vous le pouvez et augmentez les cotisations chaque année à mesure que vous gagnez plus d’argent.

Passez en revue les prêts étudiants. Il est important de comprendre les termes et conditions des prêts, car cela pourrait avoir un impact sur vous au cours des 10 à 20 prochaines années.

Suivez des cours de développement personnel. Accordez la priorité à la croissance de carrière qui mènera également à la réussite financière personnelle.

Les conseils d’investissement conventionnels s’appliquent toujours dans le monde d’aujourd’hui. Bien qu’il soit acceptable d’envisager de prendre des risques à un jeune âge parce que vous avez le temps de votre côté, il est important d’avoir un portefeuille diversifié et de considérer l’ensemble de votre situation financière grâce à une planification holistique.

Lorsque vous avez un plan financier, vous êtes moins susceptible de prendre des décisions financières réactionnaires en fonction de la volatilité du marché. En réalisant le pouvoir de la planification financière, les investisseurs peuvent maintenir le cap dans leurs objectifs financiers, leurs plans et leurs perspectives sur ce qu’ils veulent de leur vie et sur la façon de faire fructifier leur argent pour eux. Travailler avec un professionnel de la finance vous aidera à démarrer et à rester sur la bonne voie.

Les nouveaux diplômés devraient adopter une approche tactique de l’endettement étudiant. En règle générale, il y a une période de grâce de six mois après l’obtention du diplôme pour commencer le remboursement. Cependant, assurez-vous de vous familiariser avec les conditions de prêt convenues avant de commencer. À partir de là, examinez les plans de remboursement possibles avec votre fournisseur, car les prêts fédéraux offrent une flexibilité et commencent à effectuer des paiements une fois la période de grâce terminée.

En outre, surveillez les nouvelles pour les mises à jour sur les paiements de prêt étudiant. L’année dernière, le ministère américain de l’Éducation a imposé une abstention sur les prêts étudiants fédéraux jusqu’en septembre 2021 avec un intérêt de 0%. Bien qu’il soit tentant de cesser d’effectuer des paiements, profitez de l’occasion pour effectuer des paiements selon le principe et accélérez la rapidité avec laquelle vous pouvez rembourser votre dette. Pour plus d’informations, visitez studentaid.gov.

Si les diplômés sont toujours couverts par la politique de santé de leurs parents, il peut être temps d’évaluer les options jusqu’à l’âge de 26 ans. Cependant, pour ceux qui ne sont pas couverts, il est important de souscrire à un régime de l’employeur. Alors que l’employé paie une partie de la prime, l’employeur verse des cotisations mensuelles qui en font une option beaucoup plus attrayante que de payer de sa poche votre propre police d’assurance maladie personnelle.

Profitez du match employeur si votre entreprise propose un véhicule d’épargne-retraite comme un 401 (k) ou un 403 (b), car il s’agit essentiellement d’argent gratuit à côté de votre salaire. Même si la retraite est dans des années, le pouvoir des intérêts composés est extrêmement précieux. De plus, les régimes de retraite parrainés par l’employeur vous donnent souvent accès à un conseiller en régimes de retraite qui peut vous fournir des conseils supplémentaires.

Passez en revue les offres d’invalidité de votre employeur et envisagez de les compléter en achetant une couverture supplémentaire. Cela protège votre chèque de paie en cas de blessure ou de maladie grave pendant une période prolongée – ce qui est plus courant que la plupart des jeunes ne le pensent.

Enfin, si vous êtes intéressé à poursuivre vos études ou à rembourser votre dette étudiante, certains employeurs couvriront le coût ou compenseront les paiements pour alléger le fardeau.