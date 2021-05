L’argent bouge pour les diplômés récents: les meilleurs conseils financiers pour les diplômés universitaires

Note de l’éditeur: Cet article fait partie d’une série sur les conseils en investissement pour les récents diplômés des collèges, s’appuyant sur l’expertise de professionnels de la finance, de professeurs d’université et, bien sûr, des analystes et écrivains d’InvestorPlace. Cliquez ici pour en savoir plus sur «Money Moves for Recent Grads» et consultez Top Grad Stocks 2021 pour nos meilleures actions à acheter pour les nouveaux diplômés.

Lorsque les casquettes et les robes sont rangées sans cérémonie dans les coins des placards et que les confettis ont été emportés dans les stades et les auditoriums du pays, eh bien, c’est à ce moment que les gens cessent de se soucier de votre diplôme.

Bien sûr, ils vous féliciteront encore pendant quelques semaines. Mais vous connaissez la vérité mieux que quiconque. Et la vérité est que maintenant que vous avez terminé vos études, tout ce que tout le monde veut savoir, c’est ce que vous faites ensuite. Où vas-tu vivre? Avez-vous trouvé un emploi? Savez-vous comment gérer votre argent? Quand vas-tu nous donner des petits-enfants?

Nous ne pouvons pas vous dire où vous devriez vivre, et nous ne pouvons certainement pas vous aider à expliquer votre vie amoureuse à votre famille. Mais quand il s’agit de conseils sur les entretiens d’embauche, la compréhension des fonds de retraite et de l’assurance maladie, le refinancement des prêts étudiants ou l’équilibre adéquat de votre premier portefeuille, InvestorPlace est là pour vous.

Bien sûr, il y a plus que les nouveaux diplômés doivent savoir: comment gérer leur dette étudiante; apprendre à budgétiser et réduire les dépenses; comment résister à la tentation des actifs à haut risque et s’en tenir à un plan financier.

Maîtriser vos finances dès la sortie de l’école n’est pas facile, mais c’est l’une des choses les plus importantes que les nouveaux diplômés puissent faire. Plongeons-nous.

Tout d’abord…

Source: Shutterstock

Il y a deux choses que les nouveaux diplômés ne peuvent tout simplement pas se permettre de retarder. S’adressant à InvestorPlace par e-mail, le PDG de Splash Financial, Steven Muszynski, a déclaré ceci:

«La première chose que les nouveaux diplômés devraient faire pour les préparer au succès financier est de préparer un budget. Savoir combien d’argent entre et ce qui sort est fondamental pour prendre de bonnes décisions financières. »

Si vous êtes comme moi, déterminer votre budget, c’est probablement un peu comme deviner le nombre de bonbons dans un pot. Mais comme le professeur de l’Université du Maryland, Elinda Kiss, l’a déclaré à InvestorPlace l’année dernière, ce n’est peut-être pas amusant, mais “il est important de commencer et de respecter un budget.” Elle a poursuivi en disant:

«Vous pouvez télécharger une application de finances personnelles sur votre téléphone (par exemple, Mint.com) pour suivre vos dépenses et le solde de vos comptes. Vous devez comprendre vos frais de subsistance, des services publics à la location en passant par le transport; vous devrez faire face à des dépenses mensuelles auparavant négligeables ou inexistantes. Cela représentera une grande partie de votre budget mensuel. “

Et bien sûr, l’une de ces nouvelles dépenses mensuelles sera le remboursement des prêts étudiants. C’est l’autre chose que les nouveaux diplômés doivent gérer avant tout.

L’investisseur Moonshot d’InvestorPlace, Thomas Yeung, souligne que «les nouveaux diplômés ont tendance à avoir des dettes étudiantes, donc mon conseil n ° 1 est de le rembourser, surtout si vous avez un intérêt supérieur à 6%.»

Dépensez moins que ce que vous gagnez

Source: Shutterstock

Cela semble évident, mais quiconque a déjà possédé une carte de crédit sait que cela peut être plus facile à dire qu’à faire. Et encore et encore, les experts financiers ont souligné l’importance de vivre à l’intérieur, idéalement en dessous, de vos moyens.

Croyez-en d’Amanda Gutierrez, consultante en planification financière chez eMoney Advisor: «Cela semble simple, mais les habitudes financières que vous installez tôt vous mèneront loin vers l’atteinte de la sécurité financière.»

Le professeur Stephen Schiestel de l’Université de l’État du Michigan exhorte également les nouveaux diplômés à «vivre en dessous de leurs moyens» et à se payer d’abord en épargnant.

Le professeur agrégé de finance de l’Université Lehigh, Jesus Salas, déclare que «le loyer d’un diplômé ne doit pas dépasser un tiers de [their] salaire brut », tandis que Joshua Della Vedova, professeur adjoint en finances à l’Université de San Diego, l’énonce en termes plus cruels:« Vous pouvez être fonctionnellement pauvre en gagnant 50 000 $ par an ou 500 000 $ par an. »

Il n’est jamais trop tôt pour penser à la retraite

Source: Shutterstock

Lorsqu’il s’agit d’épargner pour l’avenir, il n’est jamais trop tôt pour que les nouveaux diplômés se lancent. Gutierrez dit: «investissez dès que votre budget le permet, car le pouvoir des intérêts composés est de votre côté… Commencez là où vous le pouvez et augmentez les cotisations chaque année à mesure que vous gagnez plus d’argent.»

Melissa Brock, collaboratrice d’InvestorPlace, fait écho à ce sentiment concernant les intérêts composés:

«Au fur et à mesure que vous vous lancez dans le monde réel et que vous commencez à payer davantage de vos propres factures, vous pourriez avoir l’impression de ne pas avoir assez d’argent pour investir… Mais vous devez tout de même vous concentrer sur votre avenir financier dès que possible en raison de composition. Plus vous laissez les intérêts composés sur vos placements longtemps, plus vite vous deviendrez millionnaire. »

Le professeur Della Vedova dit que les nouveaux diplômés «devraient se considérer eux-mêmes et leurs emplois comme faisant partie de leur portefeuille» et investir en conséquence; ceux dont le revenu est plus variable bénéficieront d’investissements plus stables, et ceux dont le revenu est plus stable devraient investir dans des actions à risque / rendement plus élevé.

Le consensus général est que les nouveaux diplômés devraient viser à mettre 15% de leur salaire dans leur fonds de retraite, même s’ils devront peut-être commencer avec un pourcentage inférieur et augmenter à partir de là.

À quel point le risque est-il trop risqué?

Source: Shutterstock

Si votre 2021 a été quelque chose comme le nôtre, alors vous connaissez probablement quelqu’un qui a gagné de l’argent grâce aux courtes pressions GameStop (NYSE:GME) ou alors AMC (NYSE:AMC). Cet auteur en particulier se souvient que des amis parlaient de Dogecoin (CCC:DOGE-USD) à l’époque où il ne s’échangeait que pour un seul centime.

Oubliez FOMO. Je suis en colère d’avoir raté quelque chose.

Mais je suppose que vous le savez aussi bien que moi: essayer d’attraper un couteau qui tombe est le moyen le plus simple de finir par vous couper. Et en ce qui concerne le battage médiatique de Reddit et les investissements volatils dans les SPAC et les crypto-monnaies, le conseil des experts est de rester à l’écart.

«Je considère un investissement entièrement en actions comme un investissement à haut risque et à rendement élevé. Tout investissement comportant plus de risques qu’un investissement en actions est, à mon avis, un jeu de hasard », déclare Salas, professeur associé à l’Université Lehigh. “Je comprends que cela peut sembler ennuyeux, mais à long terme, la grande majorité des diplômés récents se contenteront de mes suggestions ennuyeuses.”

Le conseiller eMoney Gutierrez déclare que «s’il est acceptable d’envisager de prendre des risques à un jeune âge parce que vous avez le temps de votre côté, il est important d’avoir un portefeuille diversifié». Elle dit que malgré la folie du marché boursier ces derniers mois, les conseils d’investissement conventionnels s’appliquent toujours, et les nouveaux diplômés seraient négligents de les rejeter d’emblée.

«À moins que vous n’investissiez uniquement pour jouer, les nouveaux actifs à haut risque ne devraient pas être le seul élément du portefeuille d’un investisseur», selon Joshua Della Vedova, professeur adjoint à l’Université de San Diego. “Un banquier d’investissement avec une position de levier à 100% dans les crypto-monnaies peut être à une correction du désastre.”

En ce qui concerne les SPAC et les altcoins, les jeunes investisseurs doivent faire preuve d’une prudence maximale. Comme pour tout investissement, il est essentiel de faire vos propres recherches et de comprendre ce qui fait d’une entreprise ou d’une crypto-monnaie en particulier un achat solide. Mais lorsqu’il s’agit de gagnants de longue date, les nouveaux diplômés ne devraient investir que de l’argent qu’ils sont prêts à perdre complètement.

Les nouveaux diplômés à la recherche d’opportunités d’investissement à haut risque et à haut rendement devraient consulter les analystes d’InvestorPlace Luke Lango (Hypergrowth Investing) et Thomas Yeung (The Moonshot Investor).

Dette étudiante

Source: shutterstock

Les collèges détestent. Sinon, pourquoi serait-il si coûteux de vivre dans un placard à balais d’un dortoir en train de manger des repas à moitié froids dans des salles à manger vieilles de plusieurs décennies?

Blague à part, le fardeau de la dette nationale des étudiants n’est pas une blague. Et même s’il reste une possibilité de remise d’un prêt étudiant fédéral, ce n’est pas une chose sur laquelle les nouveaux diplômés peuvent compter. Comme l’explique Steven Muszynski, PDG de Splash Financial, à InvestorPlace, «tout type d’annulation de prêt est encore très incertain. S’il n’est pas adopté maintenant, avec les démocrates contrôlant la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès, cela ne se produira probablement pas à l’avenir.

Le professeur adjoint de l’Université de San Diego, Joshua Della Vedova, déclare qu’il «ne croit pas que le gouvernement fédéral annulera ou obtiendra des prêts étudiants», conseillant plutôt aux récents diplômés de «rechercher le meilleur taux, de les refinancer potentiellement et de les rembourser en temps voulu. temps.”

Le professeur agrégé Jesus Salas de l’Université de Lehigh a des perspectives plus optimistes, affirmant que l’annulation de 10 000 $ de dette étudiante pourrait se concrétiser. Il dit que, pour les diplômés ayant plus de 10 000 $ de dettes, il «pourrait être logique de commencer à rembourser une partie de la dette des collèges. Cependant, cela dépend vraiment du taux d’intérêt. »

Ceux dont les taux d’intérêt sont supérieurs à 4% devraient faire un effort concerté pour réduire leur capital, mais pour ceux dont les taux d’intérêt sont inférieurs à 4%, ce n’est pas aussi urgent.

Steven Muszynski, PDG de Splash Financial, déclare:

«Si vous avez des dettes d’études en tant que nouveau diplômé, vous devez d’abord vous assurer de bien comprendre votre prêt. Est-ce fédéral (du gouvernement) ou privé (d’une banque) et quel est le taux d’intérêt que vous avez. Une fois que vous savez cela, vous pouvez faire des choix intelligents. Le gouvernement offre d’excellentes options de remboursement des prêts fédéraux en fonction du revenu si vous n’avez pas les moyens de payer vos mensualités. Pendant ce temps, il existe d’excellentes sociétés privées de refinancement de prêts étudiants qui peuvent réduire votre taux. Vous pourriez même combiner les deux options si vous pensez que le gouvernement pourrait annuler certains prêts étudiants – refinancer une grande partie de votre dette et laisser 10 000 $ au gouvernement. »

Continuez à investir simple, stupide

Source: William Potter / Shutterstock

Chez InvestorPlace, nous pensons qu’investir dans des actions est un moyen facile de faire travailler votre argent pour vous et de générer des revenus pendant votre sommeil. Et bien que vous puissiez certainement investir dans des actions volatiles ou espérer que l’une de vos startups réussira beaucoup, acheter et vendre des actions peut être une entreprise à faible risque; vous ne deviendrez peut-être pas riche en investissant dans des actions à dividendes ou des fonds communs de placement, mais il est très peu probable que vous perdiez votre investissement.

Cela dit, il existe de nombreuses approches différentes en matière d’investissement, certaines plus prudentes et d’autres moins. Le professeur Schiestel de MSU conseille en fait aux nouveaux diplômés «d’éviter d’essayer de battre le marché», en disant: «Achetez des fonds indiciels sensés et vous ferez bien sur le long terme.»

Le professeur Salas de Lehigh a déclaré en partie:

«En termes d’investissement, il vous suffit de placer votre argent dans un fonds diversifié – soit un fonds commun de placement, soit un FNB (ce qui est plus facile pour vous). Il n’est pas nécessaire de compliquer les choses. Que vous choisissiez un fonds d’actions mondiales ou un fonds d’actions américaines, les diplômés d’une vingtaine d’années s’en tireront très bien à long terme en s’en tenant à un investissement en actions pendant les 30 premières années environ après avoir obtenu leur diplôme universitaire. »

Et le conseiller eMoney Gutierrez a souligné l’importance de faire un plan financier et de s’y tenir, en disant:

«Lorsque vous avez un plan financier, vous êtes moins susceptible de prendre des décisions financières réactionnaires en fonction de la volatilité des marchés. En réalisant le pouvoir de la planification financière, les investisseurs peuvent garder le cap dans leurs objectifs financiers, leurs plans et leurs perspectives sur ce qu’ils attendent de leur vie et sur la manière de faire fructifier leur argent. »

A la date de publication, Vivian Medithi ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.