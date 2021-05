L’argent bouge pour les récents diplômés: le professeur Joshua Della Vedova de l’Université de San Diego

Ces conseils font partie d’une série InvestorPlace invitant des universitaires de partout aux États-Unis à partager leurs réflexions sur les aspects de la finance que les nouveaux diplômés devraient connaître. Leurs paroles ont été présentées avec peu ou pas de révision. La contribution d’aujourd’hui nous vient de Joshua Della Vedova, professeur adjoint de finance à la School of Business de l’Université de San Diego, qui s’est entretenu avec InvestorPlace par e-mail sur des conseils financiers pour les récents diplômés.

Succès financier post-diplôme

Vivez en dessous de vos moyens, vous pouvez être fonctionnellement pauvre et gagner 50 000 $ par an ou 500 000 $ par an. Les personnes que vous voyez dans les propriétés en bord de mer ont généralement de gros prêts hypothécaires. N’importe qui peut se faire un prisonnier financier s’il prend la mauvaise décision et s’endette et s’endette trop.

Tout ce que vous ne dépensez pas, vous pouvez l’utiliser pour constituer votre capital et investir à moyen et long terme. De plus, cette réduction du stress financier sera un avantage clé de la responsabilité financière.

Environnement d’investissement actuel

L’existence d’actifs hautement spéculatifs ne change pas les théories fondamentales de la finance.

Des choses comme Dogecoin (CCC:DOGE-USD) et les SPAC ne sont que des exemples de nouveaux actifs à haut risque et à haut rendement. Il y aura toujours de la place pour les investisseurs ayant un appétit pour le risque prudent et modéré et, bien sûr, pour les investisseurs à haut risque, en diamants.

Autant que les gens utilisent Reddit en tant que source d’information / d’éducation, il ne s’agit que d’une source unique et ne doit pas être utilisé isolément. Idéalement, Reddit peut être une passerelle pour que les gens s’intéressent davantage au monde de la finance et recherchent une formation complémentaire ou participent à l’industrie.

Vs à haut risque. Faible risque

Lorsqu’il s’agit de constituer un portefeuille, les investisseurs doivent se considérer eux-mêmes et leur travail comme faisant partie de leur portefeuille. Si vous avez un emploi à haut risque (salaire variable et avenir incertain) comme un banquier d’investissement, ces personnes peuvent bénéficier davantage d’investissements moins risqués (obligations, liquidités et actions à faible risque) alors qu’une infirmière avec un poste stable et un salaire fixe peuvent bénéficier de bien plus de risques.

Les investisseurs doivent identifier leur horizon d’investissement et se diversifier en conséquence, un banquier d’investissement avec une position à effet de levier à 100% dans les crypto-monnaies peut être à une correction du désastre.

En fin de compte, il est essentiel que vous connaissiez vos objectifs et votre appétit pour le risque afin de pouvoir structurer systématiquement votre budget et votre portefeuille pour générer les moyens de vivre le style de vie que vous désirez. À moins que vous n’investissiez que pour jouer, les nouveaux actifs à haut risque ne devraient pas être le seul élément du portefeuille d’un investisseur.

Un secteur pour tous? Ou tout pour un?

Je préfère me diversifier dans différents secteurs.

Un thème commun est que les gens investissent dans leur secteur de travail ou dans des entreprises à proximité de leur domicile (biais domestique). Cela se produit, par exemple, par des personnes de l’industrie automobile qui investissent dans des entreprises automobiles en général, ou leur propre employeur en particulier. Ce n’est pas l’idéal, car en cas d’accident ou de perturbation dans l’industrie automobile, vous pourriez à la fois perdre votre emploi et subir des pertes importantes dans votre portefeuille lorsque vous avez le plus besoin d’argent.

Si vous avez un portefeuille bien diversifié, vous pouvez alors vous pencher sur des secteurs dans lesquels vous avez un intérêt personnel, que ce soit l’énergie, les mines ou la technologie.

Dette étudiante

Vous devez le considérer comme toute autre forme de dette, vous l’avez choisi pour construire votre capital humain (éducation) que vous utilisez, espérons-le, pour augmenter votre revenu à vie. Je ne crois pas que le gouvernement fédéral annulera ou acquerra des prêts étudiants, je chercherais le meilleur taux, je les refinancerais éventuellement et je les rembourserais en temps voulu.

Avantages sociaux des employés incontournables

La santé est un must. Autant que vous pouvez générer des revenus grâce à des investissements, votre capacité à travailler est votre plus grand actif générateur de revenus. Votre corps aura malheureusement besoin d’entretien, donc de bons soins de santé peuvent au moins vous soulager de cette inquiétude.

De plus, un bon plan 401k, avec une correspondance avec l’employeur, est un excellent moyen de créer de la richesse jusqu’à la retraite. Les 401k / 403b sont à impôt différé, ils sont donc un excellent moyen d’augmenter votre revenu net à vie, car vous le tirerez vers le bas lorsque vous serez plus âgé et dans une tranche d’imposition inférieure.

