L’argent continue d’entrer dans le premier ministre grâce aux droits de télévision

Le monde du football a été plongé dans un moment de forte crise économique générée par la pandémie et l’incertitude, il continue de survoler les coffres des clubs, mais au Premier ministre il semble qu’ils continueront à montrer qu’ils sont les meilleurs nationaux compétition à la fois au niveau du football, comme économique. La ligue anglaise a annoncé que toutes les équipes avaient voté à l’unanimité en faveur de renouveler les droits de télévision pour les trois prochaines années, ce qui signifiera le maintien d’un chiffre d’affaires de 4500 millions de livres (5231 millions d’euros), pour le triennat de 2022-23 à 2024-25.

Ce renouvellement continuera à inclure des retransmissions en direct et en différé des matchs du championnat de la ligue anglaise, par les chaînes qui en ont actuellement les droits. Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video et BBC Sport continueront d’offrir la Premier League.

Le directeur exécutif de la ligue, Richard Masters, a tenu à remercier le gouvernement pour l’aide reçue pour y parvenir: “Nous sommes très reconnaissants que le gouvernement ait accepté en principe de permettre cet arrangement et pour son soutien continu à la Premier League et au football anglais.«À son tour, le travail effectué pour approuver un renouvellement plutôt qu’une vente aux enchères a été essentiel pour pouvoir maintenir l’accord actuel et continuer à recevoir un montant plus que généreux.

La Premier League regarde en bas et avec cet accord, Un montant supplémentaire de 100 millions est également mis de côté pour aider les ensembles de catégories inférieures. La pandémie a affecté tous les liens dans le football et ils veulent donc essayer de maintenir la stabilité: “COVID-19 a eu un impact significatif sur le football et les renouvellements avec nos partenaires de diffusion britanniques réduiront l’incertitude, généreront la stabilité et favoriseront la confiance au sein de la pyramide du football. . ”

Le directeur général de la FA Cup, Mark Bullingham, était également très satisfait de ce renouvellement: “Ce financement accru de la Premier League apportera un soutien vital aux clubs et installations de football locaux à travers le pays.“.