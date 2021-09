l’argent derrière leurs réseaux

Nouvelles connexes

La vie de Verdeliss (35 ans) a un rythme effréné. S’il est déjà difficile de s’occuper de sept enfants, étant enceinte du huitième, vous le faites aussi en devant mettre à jour quotidiennement le contenu de vos réseaux sociaux. La Navarre accumule plus de 1,4 million d’abonnés sur Instagram, chiffre qui lui assure une grande stabilité financière grâce aux nombreuses collaborations avec des marques qu’il réalise. Et l’autre grand pilier de la famille est sans aucun doute son mari, Séminaire Aritz, qui apporte un grand patrimoine au clan grâce au fait qu’il agit comme avocat dans un cabinet d’avocats à Pampelune, où il traite des questions de droit civil.

Malgré son travail, dans ses heures libres, l’homme de Pampelune participe également aux vidéos et contenus qu’il réalise Stéphanie -vrai nom de Verdeliss- pour ses followers sur Instagram, YouTube ou Tik Tok. Son visage est commun dans ces créations audiovisuelles et de fait, il n’a pas hésité à ouvrir son propre compte sur les réseaux sociaux, bien que avec beaucoup moins de succès et peu d’activité par rapport à celui de sa femme.

Aritz et Verdeliss montrent les échographies de leur huitième enfant. RRSS

Mais cela a maintenant changé. Aritz a fait un pas en avant dans son rôle d’influenceur et a progressivement réactivé sa routine de publications sur le réseau social des photographies. Ces derniers temps, et avec une plus grande insistance cet été, le Navarrais a accordé plus d’attention à son compte virtuel. Il a changé sa photo de profil et apparaît maintenant avec toute sa famille déguisée. Aussi, dans sa biographie actuelle, vous pouvez lire : “Père et mari plus que fiers. Les vêtements de rêve pour enfants de ma femme @greencornerss », faisant à la fois référence à son rôle de patriarche du clan et faisant la promotion de la boutique de mode pour enfants de sa femme.

Mais une autre curiosité qui attire l’attention de sa scène renouvelée sur Instagram est qu’Aritz a voulu ajouter ses coordonnées – son adresse e-mail – à la vue de tous, afin qu’il soit disponible pour toute marque ou entreprise qui souhaite vous signer en tant qu’image ou ambassadeur, comme cela se passe dans l’entreprise Verdeliss.

L’avocat compte près de dix fois moins de followers que sa femme, cumulant 184 000 followers sur son Instagram. Cependant, c’est un chiffre que de nombreux micro-influenceurs envient, car avec ce nombre, ils peuvent déjà obtenir des revenus monétaires importants via les réseaux. Si Aritz signait une collaboration avec une entreprise pour promouvoir ses produits ou services, compte tenu du groupe de fans dont elle dispose, elle pourrait facturer publication statique entre 470 et 800 euros. Le contenu le plus dynamique – les vidéos – pourrait être payé presque le double, et si Verdeliss entrait dans le peloton, le chiffre se multiplierait de façon exponentielle.

Aritz, à l’image de la tombola qu’il a réalisée en réseaux avec les produits cosmétiques de Nioxin. RRSS

Pendant cette période, Aritz Seminario n’a pratiquement pas réalisé plusieurs actions pour les entreprises agroalimentaires, mais ce qui est le plus frappant, c’est qu’il a été incité à réaliser certaines tombolas avec des entreprises d’hygiène et de cosmétiques pour hommes. Ces types d’actions favorisent l’engagement – la connexion entre l’influenceur et les abonnés – et aident à ajouter plus d’utilisateurs et à augmenter le nombre moyen de likes reçus.

Toute une vie ensemble

Toute l’Espagne connaît le mariage après avoir créé la grande famille qu’elle est aujourd’hui. Cependant, leur histoire d’amour remonte à près de deux décennies. En 2004, Aritz et Estefi étaient deux jeunes qui ils ont travaillé ensemble dans une pizzeria. Là, entre masses et ingrédients, l’amour est né entre eux et à partir de ce moment ils ont décidé de ne plus se séparer.

Aritz et Estefanía, le jour de leur mariage en août 2007. RRSS

Tous deux n’étaient pas clairs sur leur avenir, ils n’avaient pas une stabilité d’emploi solide, mais ils voulaient se frayer un chemin ensemble. Après trois ans de fréquentation, ils savaient qu’ils étaient faits l’un pour l’autre et ont scellé leur lien en descendant l’allée. Leur mariage a eu lieu le 31 août 2007, et c’était le lien dont ils ont toujours rêvé, comme ils l’ont tous deux assuré des années plus tard.

À ce moment-là, ils avaient déjà commencé leur plongée profonde dans le monde de la parentalité. Et est-ce leur premier enfant, Aimar (15), sont arrivés plus tôt que prévu, un an avant leur mariage, mais ils n’ont pas hésité et sont partis pour former la famille qu’ils avaient toujours voulue. De plus, heureusement, Aritz a obtenu un emploi d’avocat dans un cabinet d’avocats madrilène, et Verdeliss a tout laissé dans son pays natal, y compris sa formation d’infirmière auxiliaire, et a déménagé avec lui dans la capitale. Là, ils ont installé leur maison et les sept enfants qu’ils ont en commun sont nés et grandissent, attendant la naissance du huitième, qui arrivera au monde début 2022 déjà en votre grande maison modulaire en Navarre.

