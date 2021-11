L’argent du Brexit arrive ! Boris dévoile un plan directeur pour remplacer les liquidités de l’UE et empêcher la sortie de l’Écosse | Royaume-Uni | Nouvelles

Annoncé mercredi, M. Johnson a dévoilé les premiers domaines à bénéficier d’un financement du Shared Prosperity Fund. Le fonds remplacera l’argent de l’UE précédent et sera déployé à partir d’avril 2022 dans le cadre du plan du Premier ministre visant à niveler certaines parties du pays. Le fonds sera utilisé pour investir dans les compétences, l’éducation, les entreprises locales et l’emploi.

Dans le cadre du nouveau programme, le Pays de Galles recevra la plus grande partie de l’argent des nations décentralisées avec 46 millions de livres sterling.

L’Écosse et l’Irlande du Nord recevront respectivement 18 millions de livres sterling et 12 millions de livres sterling.

Les régions anglaises recevront également 123 millions de livres sterling, le sud-ouest étant le plus grand bénéficiaire.

Avant l’annonce du fonds, le chancelier Rishi Sunak a affirmé qu’il finirait par égaler l’argent reçu de son appartenance à l’UE.

En raison de la loi sur le marché intérieur, le Royaume-Uni a reçu des pouvoirs supplémentaires après le Brexit pour dépenser de l’argent dans les infrastructures, l’éducation et le développement économique.

Commentant le fonds, le ministre de Leveling Up, Neil O’Brien, a affirmé que le fonds montre l’engagement du gouvernement à améliorer certaines parties du Royaume-Uni.

Il a déclaré: « C’est une mise à niveau dans l’action – investir dans des projets dans tout le Royaume-Uni qui feront une réelle différence dans la vie des gens.

« Aider les personnes à faible revenu à devenir des entrepreneurs en herbe, investir dans les entreprises et les conseils locaux à l’avant-garde de notre campagne de décarbonisation et financer de nouvelles installations d’éducation et de formation qui aideront les gens à aller loin tout en restant locaux.

Le secrétaire d’État chargé du nivellement par le haut, Michael Gove, a déclaré : « Nous nivelons dans tous les coins du Royaume-Uni, en soutenant des projets menés localement qui feront une réelle différence pour les communautés et aideront à respecter nos engagements nets zéro.

« Il y a des talents incroyables répartis dans tout notre grand pays et cet investissement ouvrira des opportunités pour égaler. »

En effet, 434 000 £ ont été versés pour moderniser l’industrie des fruits de mer à Grimsby.

Une nouvelle « Académie des algues » de 400 000 £ sera également mise en place à Argyll and Bute.

Cette académie contribuera à favoriser la croissance d’une industrie en plein essor qui aidera le Royaume-Uni à atteindre son objectif net zéro.

Ces projets font partie des 477 qui seront annoncés à travers le Royaume-Uni.

Ces deux initiatives seront également menées parallèlement aux fonds d’appropriation communautaire et de nivellement du gouvernement.