L’argent et l’appel le plus détesté (et actuel) de tous les temps ⋆ .

Être tôt, ce n’est pas se tromper …

(par Half Dollar) Vers la fin janvier / début février, j’ai commencé à formuler un appel qui comprenait ce qui suit:

Force du dollar américain (DXY à 95) Un crash sur le marché boursier américain (aucun niveau indiqué) Poursuite de la baisse de l’or (à 1700 $) L’argent a pénétré dans l’adolescence (pic bas)

Dans un article au début, j’ai mis une chronologie à ce sujet, et cette chronologie était fin avril.

Eh bien, nous y sommes, et comme les marchés et l’économie sont actuellement stimulants et pleins d’opportunités, compte tenu des vastes implications qui découlent des directions de l’or, de l’argent, du dollar et de la bourse, ce serait maintenant un bon moment pour réévaluer où en sont les choses aujourd’hui.

Commençons par ce que je me suis manifestement trompé, un marché boursier effondré:

L’une des raisons pour lesquelles je cherchais un effondrement du marché boursier américain est que je sais à quel point le cartel ne prend pas plaisir à anéantir financièrement les masses, et après une course boursière aussi épique, entre autres, j’ai senti le mouton étaient mûrs pour l’abattage.

Malheureusement, je me suis trompé, et en tant que tel, le massacre va vraiment être moche quand il arrivera enfin.

Mais que se passerait-il si le marché boursier ne s’effondrait plus jamais?

En effet, de plus en plus de gens adhèrent à l’idée que le marché boursier ne s’effondrera plus jamais, principalement parce qu’il sera sauvé par le Fed Put, ou que le marché boursier sera simplement offert plus haut par le Cartel.

Bien sûr, que dit un marché boursier qui ne peut pas s’effondrer sur l’inflation et, plus important encore, sur l’hyperinflation, le frère maléfique et psychotique de l’inflation?

À ce stade, j’évaluerai mon appel boursier, et j’aurai l’idée que peut-être, comme d’habitude, je suis en avance.

Vendre en mai et s’en aller?

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir.

Un appel que j’ai eu raison était la force du dollar américain:

Certes, je m’attendais à plus de force du dollar américain que ce que nous avons vu, et maintenant, alors que nous entrons dans le joyeux mois de mai, je réévaluerai mes appels globaux et mes perspectives pour les marchés et l’économie.

Peut-être est-il temps de développer une attitude «attentiste» avec l’indice du dollar plutôt que d’être confiant sur la direction?

Quoi qu’il en soit, c’est une course à l’avilissement du monde, donc à mon avis, toute force ou faiblesse du dollar est transitoire, mais pas transitoire à la manière de Fedspeak.

En fait, transitoire, c’est-à-dire.

Regardons un appel que j’ai réussi, la baisse continue de l’or:

Je cherchais à passer à 1700 $, et tout bien considéré, je dirais que je n’étais pas si loin.

En ce qui concerne l’or, et l’argent aussi, cependant, je suis très préoccupé par les fondamentaux en Inde en ce moment.

Depuis que j’ai écrit sur l’Inde vendredi dernier, la situation est apparemment devenue beaucoup plus désastreuse:

Encore une fois, c’est un bien double, et c’est important car écraser les marchés et l’économie indiens est un moyen sûr de forcer les Indiens à utiliser leurs économies, leur or et de plus en plus d’argent, plutôt que de les sauver.

En d’autres termes, si vous êtes le cartel et que vous avez besoin d’une demande inversée pour le phyzz brillant, vous vous rendez dans la deuxième nation la plus peuplée du monde, qui n’a pas les filets de sécurité sociale que les autres nations ont, et vous détruisez cette nation financièrement. , forçant ses citoyens et résidents à passer en mode de survie extrême.

Donc, si les mondialistes de l’État profond s’abattent sur l’Inde, sans jeu de mots, il va de soi qu’ils peuvent continuer à exercer la pression sur l’or.

Ce qui nous amène à l’argent, et l’appel d’argent le plus détesté (et actuel) de tous les temps:

