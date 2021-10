L’argent gagné par Pau Gasol avec ses contrats de joueur

Pau Gasol Il s’est retiré de la pratique du basket professionnel après plus de deux décennies de succès sur le circuit et étant l’une des principales figures de la scène espagnole et européenne. À tous les niveaux. Le joueur de Barcelone a tout gagné et presque tout le monde et comme l’un des meilleurs joueurs au monde entre ce qui a été fait en NBA et au niveau de la FIBA, avec l’équipe nationale espagnole. Seuls d’autres comme Dirk Nowitzki, Tony Parker, Drazen Petrovic ou Arvydas Sabonis se rapprochent de son CV à cet égard. C’est donc l’un des plus grands de l’histoire.

Une étape en Europe, toute la NBA, une autre étape en Europe. Ainsi, en rond, c’est ainsi que se dessine une carrière légendaire pour Pau Gasol, qui a su très bien gagner sa vie en tant que basketteur professionnel avec les contrats signés aux Etats-Unis, où il a remporté le Ring à deux reprises.

D’autres entreprises en dehors du domaine strictement sportif ne sont pas incluses dans cet examen. Par exemple, celui de la marque qui l’habille depuis sa création, Nike, ou un autre de ses sponsors les plus reconnaissables, celui de Banco Popular.

Gasol a consacré une partie de sa fortune à des œuvres sociales, comme celles qu’il développe avec la fondation qui porte son nom. Avec son frère Marc, il partage une partie de ces fonds pour venir en aide à des personnes issues de milieux défavorisés.

L’argent de Pau Gasol

Il est difficile d’évaluer ce que Pau a reçu lors de son premier séjour en tant que joueur de Barcelone, mais c’était minime. Il a explosé dans cette Copa del Rey alors qu’il était l’un des joueurs locaux pour lesquels le club pariait, avec Aíto offrant l’alternative aux jeunes comme lui, et ce salaire était l’un des plus bas de l’équipe. Il a passé deux ans depuis ses débuts à Cáceres, en ce janvier 1999, en tant que professionnel mais toujours avec un record pour l’équipe junior.

En tout cas, dans cette première impulsion, il n’a pas dépassé 250 000 euros, qui à l’époque étaient encore des pesetas en Espagne.

Il part rapidement pour les États-Unis. En 2001, l’appel vient de la NBA et il ne renouvelle pas son accord avec le Barça, le club qui l’élève à un nouveau niveau. Aux États-Unis, c’est l’endroit où Pau Gasol a fait sa grande fortune. Bien que repêchés par les Hawks, ce sont les Grizzlies, grâce à un transfert, qui ont accueilli ce bel intérieur espagnol qui a suivi les traces de Fernando Martín.

Le contrat de recrue escaladé pour lui l’a amené environ 13,8 millions au cours de ces quatre premières années. Rien à voir avec celles d’aujourd’hui, bien plus volumineuses grâce à l’accord de la Ligue avec les opérateurs de télévision et à l’augmentation des salaires. En 2004, il a été renouvelé et c’était pour six ans, un contrat non autorisé aujourd’hui, à raison de 86,5 millions. En remplissant ce deuxième accord, il a été transféré aux Lakers, l’équipe avec laquelle il a réussi à soulever le trophée de champion à deux reprises (2009 et 2010). Entre les deux Rings, il a signé une prolongation de vétéran avec Los Angeles qui commencerait à prendre effet en 2011 et atteindrait 2014, étant dans laquelle il a atteint le montant économique le plus élevé de sa carrière pour une seule saison : 19, 2 en 2013/14. Lors de son choix en tant qu’agent libre, il a opté pour les Bulls, avec qui signé un 2+1 dans lequel il n’a pas exercé son option de joueur en 2016. La prochaine fois qu’il a choisi, il l’a fait pour aller aux Spurs. A Saint-Antoine, 1+1, sorti après la première année et son dernier gros contrat : 48,8 millions pour trois ans. Les Texans l’ont coupé sur un coup dur pour Pau, qui est allé aux Bucks. La bride Milwaukee, et plus tard dans Portland, vétéran minimum. Sa dernière saison était avec les Blazers mais à titre de témoignage, puisqu’il n’a pas pu se remettre en forme après sa blessure au pied et a accepté une sortie avec la franchise, donc son contrat est resté réduite à 460 000 $, la partie proportionnelle pendant les mois où il y était.

A son retour en Europe, en tant qu’ambassadeur du Barça, il a décidé de ne pas percevoir de salaire et ainsi d’aider à la viabilité du club et de montrer que ce qu’il voulait, c’était se mettre en forme pour les JO de Tokyo, sa dernière danse, et ne pas recevoir de compensation. pour la faveur que lui rendait l’équipe de Sarunas Jasikevicius. Il a bien dû faire payer car c’est obligatoire, mais uniquement par simple légalité : le minimum vétéran, la part proportionnelle des 68.000 euros exigés par l’accord ABP avec l’ACB pour tous les joueurs. Il ne les a pas gardés non plus, il les a donnés à une œuvre caritative plus tard.

Les résultats du compte un peu plus de 225 millions de dollars, environ 194 millions d’euros. Tout cela en net, en fonction des différentes taxes qu’il a fallu trouver dans les états américains car à Barcelone, il n’a pratiquement pas eu d’influence sur le total, puisque cette somme n’atteint pas un demi-million.