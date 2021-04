Ethereum (ETH)

«L’argent institutionnel se dirige vers Ethereum», déclare Scott Minerd de Guggenheim

Après Bitcoin, les institutions s'intéressent désormais à Ethereum. Comme nous l'avons signalé la semaine dernière, il y a eu une amélioration de l'appétit pour Ethereum par rapport au mauvais sentiment pour Bitcoin.

Cette année, 792 millions de dollars ont été investis dans les produits Ethereum, portant ses actifs sous gestion à 10,2 milliards de dollars contre 40,8 milliards de dollars en Bitcoin, selon les données de CoinShares.

Cette année, 792 millions de dollars ont été investis dans les produits Ethereum, portant ses actifs sous gestion à 10,2 milliards de dollars contre 40,8 milliards de dollars en Bitcoin, selon les données de CoinShares.

Scott Minerd, directeur des investissements mondiaux de Guggenheim, a également indiqué son intérêt croissant pour la deuxième plus grande crypto-monnaie. Il a déclaré dans une interview avec Bloomberg cette semaine.

“Je pense que l’argent institutionnel se déplace vers des choses comme Ethereum et certaines de ce que j’appellerai les crypto-monnaies les plus crédibles,”

Pendant ce temps, seul l’argent le plus spéculatif se retrouve dans des crypto-monnaies plus périphériques, a-t-il déclaré. Minerd continua,

«Je pense que c’est vraiment difficile pour un investisseur comme moi d’envisager quelque chose comme Dogecoin quand les créateurs ont carrément dit que c’était une blague. Et vous pouvez imaginer dans mon rôle de fiduciaire à quoi cela m’ouvrirait si quelqu’un revenait plus tard et perdait de l’argent et voulait me critiquer.

Selon lui, ce n’est pas seulement un problème avec Guggenheim, mais aussi pour tous les gestionnaires d’actifs. Ainsi, seul l’argent le plus spéculatif se déplacera dans de telles crypto-monnaies.

En plus de cet intérêt pour Ethereum, le nombre croissant d’ETH est de plus en plus enfermé avec plus de 4 millions d’ETH d’une valeur de 11,32 milliards de dollars déposés dans ETH 2.0 pour le jalonnement et 10,6 millions d’ETH enfermés dans la finance décentralisée (DeFi).

De plus, de plus en plus d’ETH sont achetés par des ETFs Ether avec 19590 ETH, 53,66 millions de dollars d’actifs sous gestion par ETHH de Purpose Investments, l’ETHR d’Evolve a environ 14 millions de dollars et l’ETHX de CI Galaxy a 114 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Avec une capitalisation boursière de 321 milliards de dollars, Ether se négocie actuellement à 2785 dollars après avoir atteint un nouvel ATH jeudi à 2800 dollars. Jiangzhuoer, un mineur chinois et partisan de BCH qui extrait également de l’Ether et qui avait précédemment prédit 100000 dollars par BTC d’ici la fin de cette année, réclame maintenant 20000 dollars par ETH dans ce cycle haussier.

Les gens veulent de la crypto-monnaie

Cette semaine, Social Finance Inc. a également annoncé qu’il permettait à ses clients d’échanger les récompenses gagnées via l’application de l’entreprise en BTC ou ETH.

Avec ce mouvement, SoFi rejoint Mastercard, qui s’est associé à Gemini pour permettre aux titulaires de carte de gagner jusqu’à 3% en retour vers BTC ou d’autres cryptos disponibles sur l’échange crypto. En décembre, Visa a annoncé son partenariat avec la start-up de prêt cryptographique BlockFi pour une carte spécifique offrant des récompenses BTC de 1,5% des achats.

À partir de ce jeudi, les clients SoFi peuvent appliquer leurs remises en argent de 2% aux deux cryptos sur la carte de crédit SoFi. Le PDG Anthony Noto a déclaré:

«Il y a une soif de plus en plus d’innovation que nous continuons d’entendre de la part de nos membres.» «La première chose qu’ils voulaient, c’était des actions et des fractions d’actions. La deuxième chose qu’ils voulaient était la crypto-monnaie.

La société prévoit en outre d’étendre son opération d’investissement pour inclure 15 cryptos supplémentaires la semaine prochaine.

Noto compare la montée en puissance de Bitcoin Amazon à la fin des années 1990, lorsque les entreprises étaient très volatiles et affirmaient qu’il «s’était déjà imposé comme un actif incroyablement précieux».

