L’argent massif entre dans la «colonne vertébrale» de toutes les innovations technologiques

Prenez un moment et regardez autour de vous. Je suppose que vous avez au moins un smartphone, un ordinateur portable et probablement une ou deux liseuses. Vous pouvez également avoir une montre intelligente à votre poignet.

Source: Shutterstock

Je suis sûr qu’il y a aussi des télécommandes, des détecteurs de fumée, des horloges et des montres, des petits appareils électroménagers, des lampes de poche, peut-être des jouets pour enfants. Oh, et puis ta voiture dans le garage ou devant ta fenêtre.

À un certain niveau, notre vie quotidienne fonctionne sur piles.

La plupart utilisent encore la technologie lithium-ion introduite en 1980 par le Dr John Goodenough. En 2019, il a reçu le prix Nobel de chimie pour cela.

Les batteries au lithium-ion sont dans à peu près tout. Et bien qu’il y ait eu des améliorations en termes de taille et de densité, il n’y a pas eu de percée dans la technologie des batteries au cours des 40 dernières années.

Alors, que fait le Dr Goodenough jusqu’à aujourd’hui? Les investisseurs avisés doivent connaître la réponse à cette question…

John Goodenough a maintenant 98 ans et il a apparemment une bonne batterie interne.

Il est toujours professeur à l’Université du Texas à Austin et continue de travailler sur la prochaine technologie de batterie.

Si je vis jusqu’à 98 ans, j’espère avoir encore l’énergie, le dynamisme et la vision nécessaires pour travailler comme lui.

À la fin de l’année dernière, le laboratoire du Dr Goodenough a annoncé un partenariat avec une petite entreprise en démarrage appelée Energy Exploration Technologies, ou EnergyX. Le but…

Explorer la recherche et le développement de batteries à semi-conducteurs.

Le consensus parmi la plupart des investisseurs et des experts en énergie est qu’une nouvelle technologie de batterie sera développée pendant les années folles. Les lecteurs réguliers de MoneyWire savent que je dis cela depuis quelques années maintenant.

Depuis le début, je m’attendais à ce que les batteries à semi-conducteurs émergent comme cette nouvelle technologie. Je suis plus que jamais convaincu que c’est le cas… et que les investisseurs ont une occasion unique de créer de la richesse grâce à cette tendance massive.

Lorsque l’homme qui a introduit la batterie lithium-ion omniprésente en 1980 est à bord, il est difficile d’ignorer le potentiel.

Et quand un certain nombre de milliardaires et de grandes entreprises investissent également des centaines de millions de dollars dans la nouvelle technologie de batterie, nous serions fous de l’ignorer.

La semaine dernière, BMW et Gué (NYSE:F) a annoncé qu’il mènerait un investissement de 130 millions de dollars dans Solid Power, une start-up américaine de batteries à semi-conducteurs. L’entreprise produit déjà des batteries à semi-conducteurs et prévoit d’en fabriquer de plus grosses pour alimenter les véhicules électriques (VE). Solid Power prévoit de fournir à BMW et Ford des batteries à semi-conducteurs pour un programme pilote l’année prochaine.

C’est une grande nouvelle, d’autant plus que BMW prévoit de soumettre des véhicules à batterie à semi-conducteurs à des essais routiers d’ici 2025 et de les mettre à la disposition des consommateurs d’ici 2030.

BMW et Ford rejoignent le défilé des constructeurs automobiles déjà à bord de ce train. Moteur Toyota (NYSE:TM) est le leader des constructeurs automobiles. Son objectif est de lancer un véhicule alimenté par batterie à semi-conducteurs à un moment donné cette année – bien en avance sur ses concurrents.

Tesla (NASDAQ:TSLA) suivra probablement, avec Nissan (OTCMKTS:NSANY) probablement le prochain en ligne.

Qu’y a-t-il de si génial avec les batteries à semi-conducteurs?

Ils sont plus sûrs pour une chose parce qu’ils n’ont pas cet «acide» de batterie liquide à l’intérieur. Ces liquides sont hautement inflammables et toxiques, ils représentent donc un risque pour les utilisateurs et l’environnement. Ils prennent également plus de place que ce que nous voulons vraiment dans les appareils aujourd’hui.

L’essentiel est que les batteries à semi-conducteurs sont plus sûres, moins chères, plus légères et offrent une meilleure autonomie. Cela en fait une technologie disruptive au sein d’une tendance massive qui se dessine actuellement.

Le directeur des produits et des opérations de Ford, Hau Thai-Tang, a souligné l’amélioration de la «densité d’énergie» dans une interview accordée à l’Associated Press:

«Pour les clients, cela signifie essentiellement qu’ils peuvent conduire plus loin avec une plus grande autonomie. Ainsi, à mesure que vous obtenez une meilleure énergie et une meilleure densité de puissance, les cellules deviennent plus petites. Cela permet aux véhicules de devenir plus légers pour la même autonomie, ainsi que de plus d’espace pour les personnes et leurs affaires plutôt que pour les batteries. Et puis, bien sûr, le coût. Être capable de réduire le coût par kilowattheure accélérera l’adoption des véhicules électriques à batterie.

Et c’est le point de basculement.

La première fois qu’un véhicule électrique est moins cher que le véhicule à essence moyen sera une étape importante. La percée poussera de nombreux acheteurs potentiels de voitures à envisager fortement un véhicule électrique… et ce jour arrive rapidement.

Dans les deux prochaines années seulement, on estime que le coût moyen d’un véhicule électrique d’une autonomie de 250 milles tombera à 24 000 $, tandis que le coût moyen de la Toyota Camry à essence passera à 25 000 $. D’ici 2024, ARK Invest prévoit que les prix des véhicules électriques chuteront à 17 000 $ tandis que la Toyota Camry restera constante à 25 000 $.

Je serais optimiste sur les batteries à semi-conducteurs en fonction de leur utilisation uniquement dans les véhicules électriques, mais je suis extrêmement optimiste quant à leur potentiel à long terme en raison d’autres applications presque illimitées également.

Considérez l’Internet des objets (IoT) comme un exemple. À la fin de cette décennie, Cisco (NASDAQ:CSCO) estime que 500 milliards d’appareils seront connectés à Internet. Plus d’appareils connectés signifient des capteurs et des puces partout, et ils ont tous besoin d’une source d’alimentation durable, sûre et souvent minuscule.

Les batteries à semi-conducteurs répondent aux trois exigences.

Ainsi, tout comme les batteries lithium-ion sont aujourd’hui «l’épine dorsale» de votre foyer, les batteries à semi-conducteurs seront l’épine dorsale des Roaring 2020 et de toutes ses innovations technologiques.

C’est pourquoi j’ai créé un portefeuille de batteries à semi-conducteurs pour mes lecteurs d’opportunités d’investissement. Il a plus que triplé au cours des deux dernières années et j’en vois d’autres à venir.

Une technologie de batterie révolutionnaire alimentera les véhicules électriques du futur et à peu près tout ce que nous pouvons imaginer. Cette tendance à l’hyper croissance est bien engagée, mais il est encore tôt… et il est encore temps de faire les plus gros profits.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.