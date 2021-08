L’argent n’est pas un facteur dans la tentative tardive de lancer le GP de Belgique

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a insisté sur le fait que la tentative tardive de départ du Grand Prix de Belgique n’avait pas été faite pour des raisons financières.

De fortes pluies à Spa-Francorchamps ont contrecarré les efforts pour commencer la course d’hier. Deux tentatives ont été faites pour prendre le départ de la 12e manche du championnat, mais à chaque fois, la voiture de sécurité est restée en piste et les pilotes ont été ramenés aux stands.

Plusieurs pilotes ont souligné que l’état de la piste n’était pas meilleur la deuxième fois que la première. Lewis Hamilton a affirmé que les voitures n’avaient été renvoyées sur la piste que pour que la F1 puisse prétendre qu’une course avait eu lieu, satisfaisant à ses obligations commerciales.

Cette affirmation a été réfutée par Domenicali. “Quand j’entends qu’il y a eu des discussions commerciales au-delà de cela, ce n’est absolument pas vrai”, a-t-il déclaré. “Quand nous parlons de course, il y a une responsabilité, il y a un processus clair et ces choses ne sont pas du tout liées.”

Domenicali a souligné que la F1 aurait toujours reçu ses revenus du promoteur de la course si les voitures n’avaient pas quitté les stands pour la dernière tentative de départ de la course. “Absolument. C’est pourquoi j’ai dit de considérer cela comme quelque chose lié à une implication commerciale est faux.

Le patron commercial du sport a soutenu la décision de la FIA de ne pas commencer la course pour des raisons de sécurité.

“Pour les gens, bien sûr, c’est dommage parce que tout le monde veut voir une vraie course”, a-t-il déclaré. « Mais je pense que la décision prise par la direction de course est tout à fait correcte.

« Il y avait l’envie et la volonté de faire la course et dès qu’il y avait des informations, je suivais quelle était la situation là-bas. Il y avait une fenêtre d’amélioration météo possible pour essayer de faire la course. Puis dès qu’ils ont redémarré, les commentaires étaient assez clairs.

“Malgré la déception pour tout le monde, je pense qu’en terme de management c’était la bonne chose à faire”, a-t-il ajouté.

