L’argent numérique peut-il aggraver l’inflation? Fed, les autres banques centrales doivent être prudentes

Les banques centrales de Chine et de Suède ont des plans assez avancés pour introduire des devises sous forme électronique à des fins de détail. Image: Bloomberg

L’inflation arrive. Ou attendez, c’est déjà là. Les investisseurs obligataires examinent le taux annuel de 4,2% auquel les prix à la consommation américains ont bondi en avril et se demandent si tout cela est dû aux niveaux déprimés de l’année dernière. Se pourrait-il que la Réserve fédérale se trompe sur le fait que la hausse des prix est transitoire? Dans ce cas, la Fed et d’autres banques centrales devront peut-être repenser, entre autres, leur concurrence de type course à l’espace pour offrir de l’argent numérique.

C’est un projet qu’il vaut mieux entreprendre après que les pressions sur les prix se sont atténuées et que les vastes réserves de liquidités excédentaires pour combler le trou économique béant laissé par la pandémie se sont taries. Un concours prématuré pour introduire un yuan numérique, un euro numérique, FedCoin ou BritCoin pourrait les voir émerger comme des substituts largement acceptés, non seulement pour les espèces physiques, mais aussi pour les réserves bancaires. Lutter contre l’inflation pourrait alors devenir plus difficile.

Pour comprendre pourquoi, considérez la réponse typique à une inflation inattendue d’une autorité monétaire qui a procédé à de nombreux assouplissements quantitatifs. Il doit réduire son bilan gonflé en vendant des obligations d’État et d’entreprises au secteur bancaire, drainant les réserves excédentaires qu’ils détiennent auprès de la banque centrale. Les prêteurs moins liquides vendraient à leur tour des actifs de prêt. Des conditions monétaires plus strictes atténueraient l’inflation.

Maintenant, pensez à une torsion dans ce livre de jeu standard: vous et moi sommes libres de convertir les fonds de nos comptes bancaires en espèces électroniques émises directement par une autorité monétaire. Les institutions commerciales perdent nos dépôts, mais si elles ne se soucient pas de devenir un peu moins liquides, elles ne vendront pas d’actifs de prêts générateurs de revenus pour compenser. Au lieu de cela, ils peuvent perdre un autre actif pour équilibrer leurs livres: leur trésorerie inutilisée auprès de la banque centrale.

L’autorité monétaire doit maintenant un peu moins aux banques commerciales, et un peu plus à nous. La taille de son bilan n’a pas changé et la réduction qu’elle souhaitait obtenir en vendant des obligations au secteur privé ne s’est pas produite. La monnaie numérique «rend les programmes actuels d’achat d’actifs quasi permanents, car l’annulation de ces programmes devient plus difficile à mettre en œuvre», indique une étude récente menée par des chercheurs du Swiss Finance Institute.

Les banques centrales de Chine et de Suède ont des plans assez avancés pour introduire des devises sous forme électronique à des fins de détail. D’autres grands économistes jouent avec l’idée ou mènent des expériences. Aucun à ma connaissance ne prévoit de monnaie numérique pour remplacer les réserves bancaires.

L’objectif immédiat des autorités nationales est de réduire la manie de la crypto-monnaie en offrant aux citoyens une alternative sûre et souveraine au Bitcoin – quelque chose qu’Elon Musk ne peut pas refuser d’accepter comme paiement pour une Tesla. Pour la Chine et les États-Unis, cependant, la motivation derrière le lancement de l’argent numérique s’étend à la remise en question – et à la défense – du rôle démesuré du dollar américain dans l’économie mondiale.

Quelles que soient leurs raisons de proposer des monnaies électroniques, le retour de l’inflation mondiale montre que la prudence est de mise. Des rendements records sur les obligations pourries sont un indicateur de l’excédent de trésorerie flottant. La liquidité mondiale a augmenté de 32 billions de dollars au cours de l’année écoulée, ce qui équivaut à plus d’un tiers de la production mondiale, selon Crossborder Capital Ltd., basée à Londres, qui estime que 15 billions de dollars supplémentaires sont prévus d’ici la fin de 2021. Dans sa quête pour maximiser les profits, une partie du système de prêt commercial pourrait facilement abandonner le parachute des dépôts de détail collants – leur permettant de se transformer en numéraire numérique – sans vendre d’actifs risqués. La recherche du profit en sacrifiant la liquidité se termine généralement par la socialisation des pertes: des sauvetages bancaires coûteux et financés par les contribuables.

La trajectoire et la persistance de l’inflation doivent être surveillées de près. Peut-être que la combinaison d’une relance budgétaire agressive et d’un assouplissement monétaire généreux a réussi à sortir le génie des prix de la bouteille – ce que l’assouplissement quantitatif seul ne pouvait pas faire après la crise financière de 2008. Si c’est bien ce à quoi nous assistons, alors les autorités monétaires devraient espérer que la réception publique de l’argent numérique restera telle qu’elle est actuellement dans les projets pilotes chinois: tiède. Tout ce qui est plus chaud serait risqué.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.