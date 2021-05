L’argent passe aux diplômés récents: Stephen Schiestel, professeur à l’Université de l’État du Michigan

Ces conseils font partie d’une série InvestorPlace invitant des universitaires de partout aux États-Unis à partager leurs réflexions sur les aspects de la finance que les nouveaux diplômés devraient connaître. Leurs paroles ont été présentées avec peu ou pas de révision. L’entrée d’aujourd’hui nous vient de Stephen Schiestel, Addy Professor of Practice in Finance pour l’Eli Broad College of Business de la Michigan State University, qui s’est entretenu avec InvestorPlace par e-mail sur des conseils financiers pour les récents diplômés.

Je recommanderais de suivre ces cinq concepts de base pour tous les diplômés sur lesquels se concentrer en premier:

Vivez en dessous de vos moyens – cela vous permet de mettre de l’argent de côté pour économiser de manière continue. Vous pouvez vous payer en premier (en économisant). Plus vous pouvez économiser, mieux c’est.

Utilisez la dette intelligemment – évitez d’avoir un solde sur vos cartes de crédit, mettez en place un fonds d’urgence et essayez de payer comptant pour la plupart de vos achats.

Déterminez votre allocation d’actifs – l’allocation d’actifs est le mix entre le montant investi en actions et en obligations. Être jeune permet pendant de nombreuses années de capitalisation des investissements. La clé est d’être sur le marché boursier sur le long terme. Ayez le courage d’affecter la majeure partie de votre portefeuille de placements à long terme aux actions.

Continuez à investir simplement – évitez d’essayer de battre le marché. Achetez des fonds indiciels sensibles et vous vous en tirerez très bien à long terme.

Soyez discipliné et protégez-vous – rééquilibrez votre portefeuille en fonction de vos pondérations cibles (mix actions et obligations), évitez d’essayer de chronométrer le marché et ne soyez pas effrayé lorsque l’ours arrive! Parce que nous savons par l’histoire que les corrections de marché ne sont pas inhabituelles.

Il est également important d’examiner l’ensemble des avantages offerts par un employeur lors de l’examen des offres d’emploi. Assurez-vous d’avoir des options de soins de santé, une couverture d’assurance-invalidité et des régimes d’épargne-retraite. L’assurance invalidité est souvent négligée, mais un jeune a une probabilité plus élevée d’être invalide que de mourir.

En outre, nous espérons que l’employeur offre un véhicule d’épargne-retraite fiscalement avantageux – soit un régime 401 (k) ou 403 (b). Je voudrais savoir combien de temps je dois attendre avant de pouvoir participer au plan; L’entreprise fournit-elle une correspondance entre le montant que j’investis et les options de placement offertes? Vous voudrez contribuer au moins le montant nécessaire pour recevoir toute la contrepartie de l’entreprise et ensuite essayer d’atteindre les 10% à 15% du salaire cible.

Sélectionnez les choix d’investissement les moins chers (de préférence des fonds indiciels) et attribuez la plupart de vos investissements aux actions. Les jeunes ont des horizons d’investissement qui s’étendent sur des décennies et peuvent donc se permettre de prendre des risques de marché.

Vous pouvez trouver le prochain épisode de «Money Moves for Recent Grads» ici.

