L’argent que Conor McGregor et Poirier gagnent pour leur combat

La superstar des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor jouera dans un troisième retour contre l’Américain Dustin Poirier ce samedi à Abou dhabi, un événement savamment orchestré par le UFC (Championnat de combat ultime) qui rêve alors d’une revanche entre l’Irlandais et Khabib Nurmagomedov, pour le moment retiré de l’octogone.

La carrière de McGregor (32 ans) est définitivement un redémarrage éternel et le poids léger féroce est inégalé lorsqu’il s’agit de faire monter la température et de créer de l’excitation. Six mois après avoir annoncé l’énième arrêt de sa carrière, il est de retour dans la cage pour retrouver son statut de figure de proue de l’UFC tout en recevant par ailleurs un joli chèque pour cinq millions de dollars (4,1 millions d’euros).

Un montant qui devrait forcément augmenter avec les revenus du pay-per-view, dont vous tirerez une bonne partie de la commission. Poirier prendra également un pourcentage inférieur, à partir d’un taux fixe de un million de dollars.

“Le Notorius”, habitué à avoir des démêlés avec la justice, il tentera aussi de faire oublier ses dernières frasques, lui qui avait été détenu en la Corse pendant deux jours en septembre suite à une plainte pour tentative d’agression sexuelle et exhibition sexuelle.

Relâché deux jours plus tard, sans procès, il a nié « vigoureusement » « toute allégation d’inconduite ».

Dustin Poirier

Pour ses retrouvailles avec l’UFC, McGregor, qui a résolu son précédent combat en 40 secondes contre l’Américain Donald Cerrone En janvier 2020, il n’a pas choisi la facilité. Il avait certainement facilement battu Poirier (32 ans) en 2014 par KO au premier tour, mais l’Américain a remporté cinq combats depuis novembre 2017, n’ayant subi qu’une seule défaite contre Nurmagomedov.

“Le plan est de battre McGregor par tous les moyens nécessaires.”

“Le plan est de battre Conor McGregor par tous les moyens nécessaires: du sang, des tripes, puis de se battre à nouveau pour le titre mondial”, a déclaré Poirier avec défi.

Expert en provocations, McGregor a plutôt fait profil bas jeudi lors d’une conférence de presse.

“J’aimerais prendre un verre avec Poirier, ce sera une belle bagarre.”

« J’aimerais prendre un verre avec lui, » dit-il sèchement. Je suis honoré d’y faire face. Nous sommes tous les deux compétitifs et ce sera un grand combat. Mais j’ai beaucoup d’armes en main, beaucoup d’arsenal et j’ai hâte de les lancer et de faire une belle performance pour tous les fans.

Le retour d’une tête d’affiche du calibre de McGregor, qui se déroulera dans la bulle de “Fight Island” installée à Abou dhabi Pour éviter les risques liés au coronavirus, c’est aussi une bénédiction pour Dana Blanc, le patron de l’UFC, qui rêve d’une revanche contre Khabib Nurmagomedov.

Entre McGregor et “l’Aigle du Daghestan”, il y a encore un vieux différend à résoudre. L’Irlandais et le Russe se sont rencontrés en octobre 2018 et le combat, dominé par Nurmagomedov, s’est soldé par une bagarre et une suspension pour les deux superstars.

A moins que McGregor, qui s’était incliné seul à l’arrêt de l’arbitre au 10e round face à la légende américaine Floyd Mayweather en août 2017 à Las Vegas pour une somme comprise entre 100 et 150 millions de dollars, tentez de remonter sur le ring. En septembre, des rapports faisaient état de négociations avec les Philippins Manny Pacquiao.

