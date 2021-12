L’argent que le Barça pourrait gagner en prenant la Ligue Europa

10/12/2021 à 01:44 CET

pari

L’élimination du Barça en phase de poules des Champions 21 ans plus tard a mis à mal les caisses déjà mises à mal de l’équipe culé. Joan Laporta et son conseil d’administration avaient projeté un bénéfice de 20,2 millions d’euros dans la compétition européenne maximale s’étant qualifié pour les quarts de finale. Benfica a cependant arraché la deuxième place du groupe E à l’équipe du Barça, qui fera ses débuts cette saison en Ligue Europa, le deuxième tournoi majeur de l’UEFA entre les Champions et la Conference League.

Il n’y a pas de mal qui pour le bien ne vienne pas et l’équipe culé a une occasion en or de rectifier son erreur dans une compétition dominée au cours de la dernière décennie par des équipes espagnoles telles que Séville, l’Atlético ou l’actuel champion Villarreal. Le prix pour l’avoir remporté s’élève à 14,9 millions d’euros, mais le risque de catastrophe économique est grand si les Catalans tombent avant. Pour vous donner une idée du saut qui existe, s’ils restent en demi-finale le montant à facturer ce ne serait que 6,3 millions.

Le Barça apparaît dans les paris sur Betfair comme le principal favori pour remporter le titre avec un quota [7.00], la même échelle utilisée par Séville, qui a soulevé le trophée quatre fois depuis qu’il s’appelait Ligue Europa. Les équipes espagnoles partent favorites, mais ils n’auront rien de facile pour gravir les marches d’une compétition traîtresse, avec de très longs trajets et surtout un tour supplémentaire qu’ils devront passer pour accéder aux huitièmes de finale se mesurant avec les secondes de la phase de poules de l’Europa Ligue. Parmi les cocotiers, on trouve des clubs reconnaissables comme Lazio ou Betis.

Déjà dès le deuxième tour, les principaux rivaux crachent aussi la Ligue des champions avec le triomphe final du Borussia Dortmund à [8.00], exactement le même que l’Atalante. Beaucoup plus loin, on retrouve des équipes issues des premiers tours de la Ligue Europa avec un trident composé de Naples, de la Real Sociedad et de West Ham qui s’échangent à [15.00]. Ce sont toutes des équipes très rocailleuses qui ont connu dès la première heure la rudesse d’une compétition qui punit ceux qui se confient.

Ce ne sera pas un parterre de roses pour certains catalans que l’on retrouvera en chemin emplacements chauds dans les manches aller-retour qui vivront comme en témoignent des noms tels que Leipzig, Lyon ou Leverkusen. Le Barça tentera de donner de la dignité à une compétition qui donne automatiquement le vainqueur à la prochaine Ligue des champions et c’est son principal attrait. S’ils veulent être en finale le 18 mai au Sánchez Pizjuán, ils devront transpirer pour pouvoir redresser une rupture économique qui, dans le meilleur des cas, sera de cinq millions d’euros. Les plus de 120 millions qu’a empoché le champion des derniers Champions semblent un abîme pour ce qui est accordé en Ligue Europa.