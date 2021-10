L’argent que Paula Badosa prend pour gagner Indian Wells

18/10/2021 à 10h37 CEST

Un peu plus d’un million d’euros (1 045 000 €) sera empoché par Paula Badosa après s’être proclamée championne du BNP Paribas Open, le WTA 1000 d’Indian Wells 2021, une victoire qui s’est soldée par une cataracte de bonnes nouvelles. La première, une reconnaissance sportive, qui lui permet aussi d’ajouter 1 000 points au classement WTA et dans la course aux finales WTA à Guadalajara, où se retrouveront les huit meilleures joueuses de tennis de la saison.

Et aussi la récompense économique, les 1 209 730 dollars qui représentent sans aucun doute une récompense plus que précieuse pour la joueuse de tennis espagnole, qui a marqué l’histoire du tennis espagnol en devenant la première vainqueur de l’un des grands tournois du calendrier féminin en dehors du Grand Chelem.

Concernant le finaliste Victoria Azarenka, la joueuse de tennis biélorusse empochera 640 000 $ (553 000 euros) et ajoutera 650 points au classement WTA.