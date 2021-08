L’argent qu’il faut pour vivre sans travailler à partir de 40 ans | Vie

De nombreux épargnants se demandent de combien d’argent ils ont besoin pour pouvoir vivre sans travailler après 40 ans. Ci-dessous, vous pouvez voir quelles sont les quantités qui peuvent être nécessaires dans ce cas.

L’un des rêves les plus désirés de nombreuses personnes ayant atteint la quarantaine est de pouvoir vivre sans travailler. C’est-à-dire épargner suffisamment pour pouvoir prendre sa retraite et oublier le marché du travail.

Est-ce possible? C’est très compliqué, mais la réalité est que, si vous regardez les chiffres, cela peut être fait. Les montants dont vous aurez besoin, bien sûr, sont élevés.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de garder à l’esprit que pour réaliser un volume d’épargne adéquat, il faut suivre les principes les plus élémentaires de la finance personnelle : réduire au maximum les dépenses, générer des revenus (passifs) extraordinaires, automatiser l’épargne , ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez, utilisez des applications pour contrôler les dépenses, etc.

Une fois que tout cela est clair, il sera plus facile de prendre une habitude d’épargne concrète qui peut vous faire réaliser épargner pour vivre sans travailler à partir de 40 ans. Bien entendu, en tenant compte également de vos dettes, afin de ne pas remettre en cause toute votre liberté financière. Tout est important.

Comment vivre sans travailler ? Épargner et investir. Ou vous gagnez à la loterie, bien sûr, ce qui est encore plus improbable.

Par conséquent, la meilleure formule pour vivre sans travailler après 40 ans est de profiter des rendements générés par l’investissement. Il faut lancer des nombres. Le montant d’argent dont vous aurez besoin pour cela dépendra de votre style de vie : plus vous dépensez d’argent, plus vous aurez besoin d’argent. Ce n’est pas la même chose de vivre avec 1 000 euros par mois que de le faire avec 3 000 euros. Tout cela varie en fonction de chaque profil.

C’est pourquoi les notions de frugalité et d’indépendance financière vont souvent de pair. Les personnes qui souhaitent quitter leur emploi et prendre leur retraite jeunes ont tendance à maintenir leur niveau de dépenses aussi bas que possible. De cette façon, il leur sera beaucoup plus facile d’accumuler le capital nécessaire pour couvrir ces dépenses grâce à un revenu.

Un autre des facteurs fondamentaux est, en effet, la rentabilité obtenue. Plus le rendement que vous obtenez avec les investissements que vous faites est élevé, moins vous avez besoin d’argent pour atteindre cette liberté financière. Le principal inconvénient est que vous ne pouvez pas maîtriser ce point. Bien sûr, vous serez à la merci de la marche de l’économie et des marchés.

L’argent qu’il faut avoir épargné pour vivre tranquillement sans travailler

Mais, pour passer au concret, de combien d’argent avez-vous besoin pour vivre sans travailler après 40 ans ? Tenant compte du fait que la rentabilité historique du marché est de 7%, l’objectif de vivre de la bourse peut sembler plus facile qu’il ne l’est en réalité.

Le problème est que cette rentabilité ne retranche pas de commissions, qui peuvent prendre entre 1,5% et 2,5% du bénéfice, ni d’inflation, qui retranchera entre 1% et 2% de plus à la rentabilité, ni d’impôts, qui seront consommés chaque année entre 19% et 23% de la rentabilité selon le montant que vous avez gagné.

Imaginez qu’il vous faut 1000 euros pour vivre soit, ce qui revient au même, 12.000 euros par an. Dans ce cas, se concentrer sur l’investissement de l’argent dans un produit avec un rendement annuel de 6% et assumer un certain risque – ce que certains fonds d’investissement réalisent à long terme. tu aurais dû économiser 200 000 euros.

En revanche, si vos réclamations vont beaucoup plus loin, les économies devraient être beaucoup plus importantes. Si ce que vous voulez c’est avoir un revenu mensuel de 3 000 euros (36 000 euros par an) les choses sont certainement compliquées. Dans ce cas, si vous placez votre argent dans un produit avec une rentabilité annuelle de 6% et en supposant que quelque chose vous devriez avoir une économie de 600 000 euros.

Comme vous pouvez le voir, des montants élevés que peu de gens peuvent se permettre, mais ils vous aideront peut-être à faire une composition de la place de cette réalité.

Il y a aussi un autre obstacle supplémentaire. La rentabilité et le risque sont étroitement liés, du moins à court terme. Si vous pensiez à la gestion passive comme formule pour vivre de vos investissements à court terme, vous devriez y réfléchir à deux fois.

La raison en est que l’indexation vous fera dépendre littéralement vos investissements de ce que fait le marché, qui n’a pas besoin d’être stable. En d’autres termes, vous pouvez rencontrer des périodes où vous perdez de l’argent, beaucoup d’argent.

Compte tenu du fait que vos revenus dépendront de vos investissements et que vous en aurez besoin chaque année, ce n’est peut-être pas la meilleure idée. C’est précisément pour cette raison que lorsqu’il s’agit de générer des revenus récurrents, l’idée d’acheter un appartement à louer surgit souvent. Bien entendu, pour ce faire, vous aurez également besoin d’un bon capital initial de départ.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Héctor Chamizo.