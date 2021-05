L’argent se déplace pour les diplômés récents: le professeur de l’Université Lehigh, Jesus Salas

Ces conseils font partie d’une série InvestorPlace invitant des universitaires de partout aux États-Unis à partager leurs réflexions sur les aspects de la finance que les nouveaux diplômés devraient connaître. Leurs paroles ont été présentées avec peu ou pas de révision. L’entrée d’aujourd’hui nous vient de Jesus Salas, professeur agrégé au département des finances de Perella à l’Université de Lehigh, qui s’est entretenu avec InvestorPlace par e-mail au sujet des conseils financiers pour les récents diplômés.

Je vais partager quelques règles de base: premièrement, le loyer d’un diplômé ne doit pas dépasser un tiers de votre salaire brut.

Deuxièmement, vous devez contribuer autant que possible à tout régime de retraite 401-K que votre employeur peut offrir. À tout le moins, vous devriez contribuer tout ce dont vous avez besoin afin de maximiser le jumelage de l’employeur (de nombreux employeurs égaleront les contributions de l’employeur à un 401-K dans une certaine mesure). Les diplômés seront très heureux d’avoir profité de l’appariement des employeurs de 401 000 contributions. Cela devrait être la priorité la plus importante pour tous les nouveaux diplômés. Les investissements à la retraite effectués tôt dans votre carrière professionnelle auront le plus grand impact plus tard dans la vie. En effet, votre compte de retraite croît plus rapidement si vous investissez plus tôt dans votre emploi.

Troisièmement, les diplômés devraient économiser au moins 1 à 2 mois de salaire en espèces sur votre compte courant.

Quatrièmement (et enfin), payez votre facture de carte de crédit et vos factures de dettes étudiantes tous les mois! Ce que vous faites avec le reste de votre argent dépend de vous!

Le président Joe Biden peut pardonner 10 000 $ de dette universitaire. Par conséquent, après avoir suivi mes recommandations, si les diplômés ont plus de 10 000 $ de dettes collégiales, il pourrait être judicieux de commencer à rembourser une partie de la dette collégiale. Cependant, cela dépend vraiment du taux d’intérêt sur cette dette.

Si le taux est inférieur à 4%, je ne dirais pas qu’il est urgent de rembourser le principal. Le jeune diplômé devrait probablement rembourser le principal si le taux d’intérêt est supérieur à 4%. Si le diplômé a de l’argent supplémentaire, ce n’est pas une mauvaise idée de rembourser le principal (tant que le solde est supérieur à 10 000 $).

En termes d’investissement, il vous suffit de placer votre argent dans un fonds diversifié – un fonds commun de placement ou un FNB (ce qui est plus facile pour vous). Il n’est pas nécessaire de compliquer les choses. Que vous choisissiez un fonds d’actions mondiales ou un fonds d’actions américaines, les diplômés dans la vingtaine feront très bien à long terme en s’en tenant à un investissement en actions pendant les 30 premières années environ après avoir obtenu leur diplôme universitaire.

Je suggérerais que les jeunes diplômés évitent les blogs ou forums d’investissement en ligne. Je découragerais également les récents diplômés d’investir dans des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) ou des crypto-monnaies. Il n’est pas nécessaire d’investir dans ces stratégies risquées. Les jeunes diplômés devraient considérer cela comme du jeu. Je ne pense pas qu’il soit sage pour les étudiants de jouer avec leurs économies.

Je considère un investissement entièrement en actions comme un investissement à haut risque et à rendement élevé. Tout investissement comportant plus de risques qu’un investissement en actions est, à mon avis, un jeu de hasard. Je ne recommanderais pas que les récents diplômés prennent plus de risques que celui des marchés boursiers. Je comprends que je puisse paraître ennuyeux, mais à long terme, la grande majorité des notes récentes se contenteront de mes suggestions ennuyeuses.

