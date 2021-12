L’Argentin Fabricio Coloccini annonce sa retraite

29/12/2021 à 19:08 CET

Le défenseur argentin Fabricio Coloccini, qui est à quelques jours de son 40e anniversaire, a annoncé sa retraite du football et a assuré qu’il avait réussi à réaliser tous ses rêves.

« J’ai été plongé dans un rêve pendant 22 ans de ma vie qui m’a donné bien plus que ce que j’imaginais. Tout était si merveilleux que même les mauvais moments, durs à cette époque, se sont transformés en expérience »Coloccini a déclaré dans une lettre émouvante qu’il a publiée sur les réseaux sociaux.

« Je veux vous dire que j’ai réalisé tous mes rêves de footballeur, sachez que j’ai été heureux pendant ce voyage, que j’aurais aimé ne jamais finir. Mais malheureusement il a une date de péremption. Comme toutes choses »il ajouta.

Coloccini a joué dans dix clubs : Argentinos Juniors, Boca Juniors, AC Milan, San Lorenzo de Almagro, Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Villarreal, Deportivo La Coruña, Newcastle et Aldosivi.

Il a également représenté l’équipe nationale argentine pendant des années, a été champion du monde des moins de 20 ans en Argentine 2001, champion olympique avec les moins de 23 ans à Athènes en 2004 et a disputé la Coupe du monde 2006 en Allemagne, au cours de laquelle l’Albiceleste a atteint les quarts de finale.

« Merci beaucoup à l’équipe argentine de m’avoir accueilli du Sub’15 au plus vieux, me donnant la satisfaction et le plus beau sentiment de pouvoir défendre le drapeau de mon pays à travers le monde », a déclaré Coloccini.