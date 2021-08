L’Argentin Germán Chiaraviglio testé positif au covid-19 est absent de Tokyo 2020

Ils veulent apporter la gloire olympique à l’Amérique latine 2:46

. – Le perchiste argentin Germán Chiaraviglio a été testé positif au COVID-19 à Tokyo et ne participera pas aux Jeux olympiques, a-t-il annoncé jeudi dans un article publié sur son compte Instagram officiel.

Il a dit qu’il avait été testé positif mercredi, “et puis j’ai su que tout était fini”.

“C’est très difficile de traiter quelque chose comme ça, ça va sûrement me prendre beaucoup de temps”, a ajouté Chiaraviglio. “Nous savions que ce jeu olympique était différent et avec des règles différentes, et me voici, c’est mon tour.”

L’athlète de 34 ans a déclaré qu’il serait isolé dans un hôtel pendant plusieurs jours.

Un athlète réagit après avoir été testé positif au covid-19 au Japon

“Je remercie les personnes qui ont été et sont proches et tous ceux qui m’ont envoyé leur message d’amour et d’affection”, a-t-il ajouté.

Jeudi également, le perchiste américain Sam Kendricks a été testé positif au COVID-19.