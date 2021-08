L’Argentin Gonzalo Montiel, nouveau joueur de Séville

La faible croissance du crédit a entraîné la poursuite du stationnement des liquidités excédentaires auprès de la Reserve Bank of India (RBI). Le taux de croissance du crédit non alimentaire est tombé à 6,2 % en glissement annuel pour la quinzaine close le 30 juillet contre 6,51 % la quinzaine précédente. Alors que la croissance […] More