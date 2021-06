L’Argentin Kevin Muñoz et son équipe sont bloqués en Colombie

Photo : Raúl Adriazola Diario Uno

L’équipe qui compose le boxeur Kévin Munoz, son entraîneur Pablo Chacon et l’assistante Armando Andrada il a été bloqué en Colombie par les nouvelles restrictions.

Lorsque la semaine dernière l’équipe du champion du monde junior FIB et champion sud-américain des super-mouches de Mendoza est arrivée à Barranquilla, pour effectuer le premier combat à l’étranger du lasherino (matérialisé samedi dernier 26 juin), le groupe n’a jamais imaginé que le séjour était être prolongé d’une semaine, car en raison de la extension de la DNU du gouvernement national organisé vendredi, et la baisse du quota de revenus des Argentins de l’étranger, des sportifs se sont retrouvés bloqués dans la ville côtière.

Pour aggraver les choses, Muñoz faisait un excellent travail devant le local samedi Rober Barrera, mais le combat a dû être annulé (la décision a été laissée sans décision) par une forte tempête déchaînée dans la ville qui fait face à la mer des Caraïbes alors que se jouait le quatrième round du combat convenu à dix, et avec l’invaincu dominant complètement son adversaire.

En raison de la situation, Pablo Chacin synthétisé : « Heureusement l’organisateur, Alberto Agamez, un boxeur local bien connu, s’est très bien comporté, et ils nous ont permis de continuer à être dans le même hôtel où nous avons séjourné à notre arrivée, les Continental Suites, et ils supportent les dépenses, donc nous sommes calmes et très confortables ” .

En terminant, l’ancien champion du monde a remarqué : “Georgine Rivero de OU Promotions (promoteur de Muñoz), est en communication permanente et accélère toute la logistique depuis l’Argentine contre la montre pour pouvoir revenir au plus vite. Nous voulons revenir, et cette demande s’adresse aux autorités nationales. Nous venons représenter notre pays et nous espérons que ces problèmes prendront fin ».