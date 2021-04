L’Argentin Lucas Trejo marque le chemin de la victoire à Táchira

21/04/2021 à 03:49 CEST

. / Caracas

le Deportivo Táchira expiré ce mardi (3-2) à Olympie paraguayenne lors de la première journée du groupe B de la Copa Libertadores, dans un match serré et difficile auquel l’Argentin Lucas Trejo a terminé avec un but de la tête quelques minutes avant la fin.

Dans une première mi-temps animée, Olimpia a frappé le premier avec un but à la 14e minute de l’intérieur droit Ramon Sosa, 21 ans. Sosa a reçu une passe sur le côté gauche, près de la surface, est entré dans la zone de danger, a dribblé, a tenu le ballon – avec une solidité et une patience plus typiques d’un vétéran – jusqu’à ce qu’il soit dans la meilleure position pour terminer, proche du penalty place, et marque le premier but du match avec un tir dur.

Le bonheur de l’équipe paraguayenne n’a pas duré longtemps, car à peine deux minutes plus tard, lorsque Táchira a donné sa première poussée pour récupérer, l’équipe aurinegro a réussi à tresser un jeu qui, après plusieurs rebonds, a emmené le ballon au cœur de la surface. Là, l’expérimenté Edgar Pérez Greco a atteint un ballon qui semblait sans propriétaire, tiré au but et Lucas GomezDans la petite zone, il la détourna juste assez pour aller au fond des filets.

Peu de temps après la pause, à la 51e minute, le visiteur Alejandro Silva a vu le deuxième jaune Après avoir enfoncé les crampons dans la jambe d’un rival, arrivé en retard pour un set. Cette expulsion après un double jaune (deux des dix indiqués par l’arbitre) a conduit à un carrousel de changements ordonné par l’entraîneur argentin Sergio Órteman pour calmer la situation. C’était de peu d’utilité, puisque Maurice Cova a mis, à la 57e minute et presque du milieu du terrain, un centre qui semblait télécommandé à la tête du Panaméen Télécabine Freddy, qui a terminé dans la surface avec une tête souveraine qui a éloigné le ballon du gardien de but.

Tout semblait prêt pour Táchira, qui a profité de plusieurs occasions pour augmenter le score, mais Ivan TorresÀ la 76e minute, il a frappé une balle qui a rebondi de manière incontrôlable dans la zone à domicile après qu’un centre a rebondi du côté droit pour marquer le 2-2.

Cependant, les Paraguayens n’ont pas pu profiter longtemps au Venezuela, puisqu’à la 81e minute, Cova a lancé un long coup franc du côté droit afin que l’Argentin Trejo Il a terminé avec sa tête et a mis le final 3-2. De cette façon, Táchira a pris les trois premiers points du match joué au centre sportif Pueblo Nuevo sans audience en raison de la pandémie.