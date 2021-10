L’Argentin Maximiliano Salas donne la victoire à Necaxa sur le Mazatlán FC

30/10/2021 à 7h04 CEST

. / Aguascalientes

L’Argentin Maximiliano Salas est venu du banc et a marqué un penalty en remise pour lui donner ce vendredi le Necaxa gagne 2-1 sur le Mazatlán FC le seizième jour du tournoi mexicain Apertura. Alejandro Zendejas a également marqué pour les locaux et le Brésilien Camilo Sanvezzo a été réduit pour les visiteurs. Necaxa est passé de la treizième à la huitième place au classement et reste dans la lutte pour les play-offs. Mazatlán a chuté à la neuvième place.

Le Necaxa du sélectionneur argentin Pablo Guede a envahi la surface rivale dès le début de la rencontre. A la 8e, Raúl Sandoval a terminé du pied droit et le gardien Nicolás Vikonis a été repoussé. Le gardien est revenu pour sauver Mazatlán à 33 ans en arrêtant un tir bas de l’Uruguayen Ricardo Aguirre, qui menaçait de rentrer dans son poteau droit. Les appels d’attention locaux se sont transformés en but à la 38e minute. Alan Medina est entré dans la surface par la droite et a croisé une passe qui d’un balayage Zendejas fait 1-0.

À la fin de la première mi-temps, Mazatlán a attaqué avec des tirs à 43 de Daniel Amador et à 47 d’Iván Moreno, stoppés par le gardien Edgar Hernández. En seconde période, Vikonis a une nouvelle fois joué un rôle clé, déviant une tête de Rodrigo Aguirre à la 58e minute. En 68, Aguirre a commis une main et accordé un penalty à l’équipe visiteuse. Sanvezzo Il a lancé de onze mètres au poteau droit de Hernández et l’a déclaré 1-1.

Mazatlán a tenté de gagner le match, mais Sanvezzo a envoyé un tir au-dessus de la barre transversale et a ouvert la porte à Necaxa pour marquer un autre but. Roberto Meraz a également commis une main et a donné un penalty à Necaxa, que Maximiliano Salas a transformé sur 94 à 2-1 au poteau gauche de Vikonis, qui même s’il a deviné qu’il ne pouvait pas arrêter le ballon.Plus tard, Puebla visitera Juárez FC , en un duel dans lequel les deux équipes entendent rester en lutte pour huit places en play-off.

La seizième journée a débuté jeudi avec la victoire 0-2 de Tijuana au domicile d’Atlas. Samedi, Santos Laguna visitera Querétaro, Pumas UNAM visitera Pachuca et Guadalajara visitera Tigres UANL. Dimanche, la journée se terminera par les matches Toluca-León, Cruz Azul-América et San Luis-Monterrey.