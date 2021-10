L’Argentin Simmermacher, avec tout pour gagner au Golf Terramar

02/10/2021 à 19:37 CEST

Magdalena Simmermacher, grâce à un deuxième tour de 67 coups (-5), était le leader de l’Estrella Damm Ladies Open présenté par Catalunya lors de la deuxième journée, avec un revenu de quatre coups sur ses poursuivants les plus immédiats, il a donc tout en sa faveur pour remporter la quatrième édition du tournoi au Golf Terramar.

« J’ai joué de manière très solide, comme vendredi et je me suis donné de nombreuses opportunités & rdquor ;, a déclaré l’Argentin de 25 ans. qui a réussi trois birdies et un bogey dans les neuf premiers trous, avant d’en frapper trois autres de 14 à 16 pour cette ronde de 67 et un total de 136 (-8).

Simmemacher, qui est classée onzième au classement Race Costa del Sol, pourrait devenir la première Argentine à remporter un tournoi du Ladies European Tour et dans un domaine particulier. “Ils m’ont donné une invitation en 2019 lors de ma première année en tant que pro, donc ce serait vraiment bien si je pouvais remporter la victoire”, a-t-il déclaré.

Les persécuteurs, quatre coups

Les poursuivants les plus immédiats pour la dernière journée de ce dimanche au Golf Terramar sont menés par l’Espagnole Maria Hernández, avec un total de -4, accompagné de trois autres joueurs, l’écossaise Kylie Henry, la finlandaise Krista Bakker et l’anglaise Gabriela Cowley.

La grande favorite pour gagner au Golf Terramar, la Danoise Emily Pedersen, est entrée dans la coupe, avec un total de 148 coups (+4), et vous n’avez plus d’options gagnantes. Son retour de 77 coups le premier jour a condamné la Danoise.

Ce dimanche se termine cette quatrième édition de l’Estrella Damm Ladies Open qui, compte tenu du nombre de joueuses en tête, aura un nouveau vainqueur, et remplacera l’Espagnole Carlota Ciganda qui a gagné en 2019.