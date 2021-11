L’Argentin Walter Masseroni choisit Tyson

Monter sur le ring avec Mike Tyson, c’est le grand rêve de Walter Masseroni, l’ancien boxeur argentin qui a su être champion national, latino, sud-américain et international des poids lourds et qui a réussi à figurer parmi les 15 meilleurs mondiaux dans sa catégorie. . Protagoniste d’une histoire de vie très particulière, défie les Américains depuis plus de trois décennies, qui jusqu’à présent a toujours tourné le dos à son désir. Maintenant, cependant, le Beccar Bomber a un plan avec lequel – il le promet – il atteindra son objectif.

Walter Masseroni est l’Argentin qui a défié Mike Tyson.

Soutenu par ses sponsors, Masseroni, 58 ans, se rendra aux Etats-Unis pour retrouver Tyson à sa porte ! Cela a été annoncé sur les réseaux sociaux : « Je tiens à vous dire qu’en 2021/2022 nous allons chercher Mike Tyson chez lui. Je vais me présenter à la recherche de mon rêve. Il n’y aura plus d’échappatoires », a-t-il écrit sur Instagram, en espagnol et en anglais.

Masseroni l’a déjà défié cinq fois. Le premier était en 1990. Don King était le promoteur d’Iron Mike et le principal intéressé à voir le combat se poursuivre. Même le New York Times a consacré des colonnes à la traversée. Cependant, la proposition a fini par être rejetée, vraisemblablement en raison du refus de la chaîne de télévision qui détenait les droits de transmission au challenger : ils faisaient pression pour que Renaldo Snipes monte sur le ring. En 98, il a essayé de le tenter à nouveau. Il a personnellement communiqué avec Sheldon Finkel, alors manager de l’américain, et a même obtenu une lettre d’intention pour obtenir des avenants, mais cela n’a pas été fait non plus. Il l’a également essayé en 2001, lorsqu’il s’est rendu à Miami pour le chercher mais, malgré l’obtention à nouveau d’une lettre d’intention, le combat n’a apparemment pas pu se faire en raison de la proximité qu’il y avait avec l’engagement de Tyson avec Lewis. . Et il l’a fait pour la dernière fois en 2020, en pleine pandémie, après que l’Américain a annoncé son retour à la boxe.

Le flyer faisant la promotion du crossover entre Mike Tyson et Walter Masseroni en 2020.

Aujourd’hui, l’ancien champion argentin des poids lourds FAB, un titre autrefois détenu par l’inoubliable Ringo Bonavena, rêve de réaliser ce désir qui lui a été refusé pendant tant d’années. La sixième fois fera-t-elle le charme de Walter Masseroni ?

