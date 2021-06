L’Argentine aura son premier boxeur aux JO

Leonela Sánchez, championne panaméricaine à Lima 2019, a été invitée par le Comité international olympique à participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, ce qu’elle ne pouvait pas refuser et donc Elle sera la première boxeuse argentine à participer à cet événement dans la catégorie jusqu’à 57 kg.

La Monito, comme on la surnomme, Elle vient d’être mère en octobre dernier et d’avoir purgé une sanction pour dopage positif au furosémide en janvier 2020, cela faisait cinq mois sans pouvoir se battre et monter sur un ring depuis le 30 décembre dernier. Dopage testé positif à la consommation de brûleurs de graisse, composés de diurétiques et interdits car pouvant servir à cacher d’autres drogues, il en est de même pour sa sœur Dayana, qui peut également être invitée à Tokyo.

« Depuis que je suis entré en équipe nationale, mon rêve était d’aller aux Jeux Olympiques, mais ce n’était pas pour le simple fait que ma catégorie n’était pas olympique. réPuis, en 2019, quand elle est devenue olympienne, le truc du dopage s’est produit et j’ai dit : ‘C’est ça. Il n’y aura pas de rêve olympique. S’est passé'”, déclara le Cordouan.

Leonela Sánchez championne de la Pan American 2019. . / Martin Alipaz

Il a également ajouté qu’il n’avait jamais imaginé être là et a reconnu : “Je suis contente. Je pensais que j’allais avoir cet objectif en suspens, que je n’allais pas l’atteindre dans trois ans… Et cela m’arrive. Je ne tombe toujours pas ».

En raison de la sanction qu’elle a reçue pour dopage et mère, elle avait baissé l’intensité de l’entraînement, alors elle a avoué : « J’ai arrêté de m’entraîner en janvier 2020. Je n’ai plus frayé ; Je suis d’accord avec la question du poids, et mal avec la distance et la partie physique… On fait des calculs et on s’en sort bien avec la question du poids, mais tout le reste prend du temps. Nous allons essayer de faire du sparring à partir de cette semaine. Je viens avec rien, et entrer dedans, c’est fou ».

Les 159 Argentins qualifiés pour Tokyo 2020 :

Basket-ball : Équipe nationale masculine (12 joueurs)

Canoë : Agustín Vernice (K1 1000), Lucas Rossi (K1), Rubén Rézola (K1 200) et Brenda Rojas (K1 200).

BOXE : Mirco Cuello, Ramón Quiroga, Francisco Verón et Leonela Sánchez.

Cyclisme : Une place sur route, une autre sur le contre-la-montre (individuel), Sofía Gómez Villafañe (VTT) et Exequiel Torres (BMX).

Équitation : José María Larocca (saut individuel) et équipe argentine (José María Larocca, Martín Dopazo et Matías Albarracín).

Escrime : María Belén Pérez Maurice (sabre).

Football : Équipe nationale masculine (18).

Handball : Les Gladiateurs (14).

Hockey sur gazon : Las Leonas (16) et Los Leones (16).

Gymnastique artistique : Martina Dominici.

Combat : Agustín Destribats.

Marathon : Joaquín Arbe, Eulalio Muñoz et Marcela Gómez.

Natation : Delfina Pignatiello (400, 800 et 1500 libre), Julia Sebastián (100 et 200 brasse) et Santiago Grassi (100 papillon) Pentathlon moderne : Sergio Alí Villamayor.

Aviron : Milka Kraljev et Evelyn Silvestro (double paire légère) Rugby 7 : Los pumas 7 (12) Surf : Leandro Usuna Taekwondo : Lucas Guzmán.

Tennis : Nadia Podoroska (femme célibataire).

Tennis de table : Horacio Cifuentes et Gastón Alto

Tir : Fernanda Russo (carabine à air comprimé 10 mètres) Alexis Eberhardt (carabine trois positions 50 mètres) Melisa Gil (skeet) et Federico Gil (skeet)

Yachting : Sol Branz et Victoria Travascio (49er FX), Facundo Olezza (Finn), Santiago Lange et Cecilia Carranza (Nacra 17), Francisco Guaragna (Standard Laser), Lucía Falasca (Radial Laser), Belén Tavella et Lourdes Hartkopf (470) , Celia Tejerina (RS : X) et Francisco Saubidet (RS : X).

Volleyball : Sélection masculine (12) et féminine (12).

