L’Argentine, autoritaire loin de chez soi

13/11/2021 à 19:17 CET

L’Argentine de Lionel Scaloni a battu (0-1) l’Uruguay lors de la 13e journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et continue de montrer une excellente version loin de chez soi. Il totalise cinq victoires et trois nuls et a égalé sa meilleure séquence depuis 2003, emmené par Marcelo Bielsa, lorsqu’il a également enchaîné huit matchs consécutifs (4V et 4E) sans perdre..

Les Argentins, qui ont frappé la table pour sceller le billet pour la prochaine Coupe du monde, ont ajouté dans tous leurs matchs à l’extérieur de cette édition : 14 des 28 points obtenus jusqu’à présent l’ont été en tant que visiteur. Les 28 points, à défaut de récupérer le match contre le Brésil, quitter l’Argentine en tant que deuxième classé classé et avec un pied et demi lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022.

8- L’Argentine🇦🇷 a égalé sa meilleure séquence sans perdre en visite lors des qualifications (5V 3E) : elle ne l’avait fait qu’entre septembre 2000 et novembre 2003 avec Marcelo Bielsa comme entraîneur (4V 4E). Lionel Scaloni n’a toujours pas perdu à l’extérieur. Invaincu. https://t.co/YOaXmIQ5Si – OptaJavier (@OptaJavier) 13 novembre 2021

L’équipe de Lionel Scaloni est l’actuel champion de la Copa América et l’une des équipes qui compte parmi les grands prétendants à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans la deuxième étape, avec d’autres équipes importantes comme l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne ou l’Espagne, les plus favoris sont la France de Didier Deschamps et le Brésil de Tite, qui ont déjà décroché le ticket..

Leo Messi, remplaçant

L’Argentine s’est imposée par le minimum avec un but solitaire de Di María et continue avec un pas ferme vers la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022. L’ailier du PSG a joué aux côtés de Lautaro Martínez et Paulo Dybala : Leo Messi est parti du banc et n’a joué que plus d’un quart d’heure. L’Argentin n’a pas participé à la dernière rencontre avec l’équipe parisienne en raison d’une gêne au genou qui a été soignée à Madrid récemment..

L’ex de Barcelone ne vit pas sa meilleure saison dans cette nouvelle étape parisienne : avec quelques problèmes physiques, il n’a pu jouer qu’un total de huit matches officiels toutes compétitions confondues. Sans avoir encore fait ses débuts en Ligue 1, le Rosario ajoute un total de trois buts (tous en Ligue des champions) en tant que joueur du PSG.