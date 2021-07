L’Argentine bat la Colombie dans les quotas des demi-finales de la Copa América

04/07/21 à 20:04 CEST

Ronald Gonçalves

Une semaine après avoir terminé le Coupe de l’America 2021, Argentine Oui La Colombie Ils s’affrontent pour un laissez-passer pour la finale pour voir qui affrontera le vainqueur de la Brésil – Pérou. Ainsi, après avoir battu Équateur déjà Uruguay, les deux équipes ont été citées dans le Stade national de Brasilia effectuer la deuxième demi-finale de la compétition ; dont, a priori, les premiers sont favoris.

À cet égard, les bookmakers citent la victoire de l’équipe Lionel Scaloni à 1,65 euros, tandis que la conquête de l’équipe de Reinaldo Rueda se paie à 5 euros. En cas d’imposition d’heures supplémentaires ou de pénalités, les estimations sont réduites à 1,3 et 3,4, respectivement, laissant la cravate à 3,5 euros par euro investi.

Ceci, il est impératif de le souligner, fait partie d’une histoire récente plus que favorable pour les Albicelestes aux caféiculteurs : 10 victoires et 5 nuls lors de leurs 18 derniers matchs. En outre, reste invaincu dans le tournoi avec quatre victoires et un nul; un record nettement supérieur à celui de La Tricolor, qui présente plus de résultats négatifs que positifs au cours de la compétition.

Enfin, soulignons que Le match entre l’Argentine et la Colombie aura lieu ce mardi 6 juillet.