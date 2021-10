L’Argentine bat le Pérou et continue d’écrire l’histoire

15/10/2021 à 16h30 CEST

L’Argentine de Lionel Scaloni a battu le Pérou au minimum (1-0), non sans souffrir, lors de la 12e journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 et reste à la deuxième place de la phase de groupes. Avec la victoire, L’albiceleste a un total de 25 matchs sans défaite et est l’équipe la plus en forme du moment après la chute de l’Italie en demi-finale de l’UEFA Nations League.

Les Argentins, qui ont célébré l’exploit de la Copa América l’été dernier en battant le Brésil en finale, Ils n’ont plus perdu de match depuis juillet 2019, quand ils sont tombés justement dans cette compétition et contre le même rival en demi-finale de l’édition 2019. Est aussi la meilleure séquence d’invincibilité de toute l’histoire de l’Argentine dans les matchs officiels.

#OJOALDATO – L’Argentine n’a plus perdu de match depuis le 02.07.2019 (2-0 contre le Brésil en demi-finale de la Copa América). Sa séquence actuelle (25 matchs d’affilée sans défaite) est la meilleure série ACTUELLE de TOUTE équipe au monde et la deuxième meilleure de TOUTE l’histoire de l’Albiceleste. – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 15 octobre 2021

L’équipe dirigée par Leo Messi s’est installée à la deuxième place de la phase de groupes avec 25 points lors de ses 11 premiers matchs et est le deuxième meilleur score historique d’un tour de qualification sud-américain pour une Coupe du monde.. Seule l’Argentine de Marcelo Bielsa a réalisé un meilleur bilan (28) vers la Coupe du monde en Corée et au Japon en 2002.

Avec un pied et demi au Qatar 2022

Sauf surprise de taille, l’Argentine affrontera une nouvelle Coupe du monde : Ils sont deuxièmes avec 25 points, six derrière le Brésil, et avec un avantage de 10 unités sur l’Équateur et neuf autres sur la Colombie, ce qui marque la dernière place qui donne accès en tant que quatrième classé.. En tant que champion de la Copa América et finaliste de l’édition 2014, l’albiceleste fait partie des candidats au titre au Qatar 2022.

En fait, l’Argentine n’est pas le grand prétendant, puisque cette affiche est pour le Brésil de Tite et la France de Didier Deschamps, mais c’est au deuxième tour avec d’autres équipes puissantes comme l’Italie et l’Angleterre., actuels champions et vice-champions d’Europe, et le toujours compliqué Allemagne, Espagne, Pays-Bas ou Belgique.