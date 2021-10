L’Argentine bat l’Uruguay avec trois buts et Messi atteint 80 buts avec l’Albiceleste

11/10/2021 à 04h56 CEST

.

Lionel Messi je note et conduit au triomphe L’Argentine qui a battu l’Uruguay 3-0 ce dimanche en match de la cinquième journée des tours qualificatifs sud-américains de la Coupe du monde au Qatar, disputé au Stade Monumental de Buenos Aires.

Messi a atteint 80 buts avec l’Albiceleste et a marqué son sixième but dans ces éliminatoires, correspondant au Brésilien Neymar et plaçant deux buts derrière le meilleur buteur du tournoi, le bolivien Marcelo Martins Moreno.

‘La Pulga’ est aussi le meilleur buteur des éliminatoires sud-américains avec 27 buts, escorté par l’Uruguayen Luis Suárez, avec 25 et le Bolivien Martins Moreno avec 20

L’Albiceleste, avec 22 points, continue comme gardien du leader Brésil qui en compte 28.

Avec les buteurs Messi, Rodrigo De Paul et Lautaro Martínez, ajoutés à une nuit extraordinaire du gardien Emiliano ‘Dibujos’ Martínez, L’Albiceleste porte sa série d’invincibilité à 24 et remporte sa sixième victoire.

Pour sa part, La Celeste reste à la quatrième place avec 16 unités, mais n’a ajouté qu’une seule unité à cette triple date qui s’achèvera jeudi contre le Brésil à Manaus.

Malgré le résultat, L’Uruguay a eu une première demi-heure où ils ont affronté l’Argentine à égalité et Suárez avait trois options claires pour ouvrir le score mais « Draw » Martínez a une fois de plus ratifié son grand moment pour effacer son but.

A la 6e minute, le gardien actuel de la Aston Villa a eu une double intervention pournte Suárez d’abord, puis Federico Valverde.

Deux minutes plus tard, Giovani Lo Celso avait son option mais le ballon a été dévié dans une première connexion avec Lionel Messi, revenu briller avec la veste argentine pour une nouvelle ovation du public qui a épuisé 50% de la capacité disponible pour ce classique de la région de River Plate en raison des restrictions toujours en vigueur en raison du coronavirus.

À 20 minutes, ‘Dibujos’ Martínez a de nouveau répondu à une volée de Suárez, sept minutes plus tard, le bâton a empêché la chute du but local et à la minute 31 le gardien contenait une tête de Godín.

A la 32e minute, De Paul a permis à Lo Celso qui a réussi à échapper à Muslera mais son tir a touché la barre transversale et a flirté avec le but mais n’est pas entré.

En 36, un autre jeu d’équipe s’est terminé par un tir tout juste dévié par un défenseur uruguayen après un tir de Messi et une minute plus tard Muslera a stoppé un tir du joueur du Paris Saint Germain.

Le but était proche et à la minute 38, Messi a cherché un centre Il pleuvait sur Nicolás González, qui n’a pas réussi à se connecter mais a réussi à semer la confusion chez Muslera et le ballon a fini dans le filet.

Messi est ensuite devenu l’axe et à la 44e minute un centre de sa gauche De Paul devant le but pour définir le niveau du sol et augmenter l’avantage contre un Muslera qui ne pouvait pas faire grand-chose.

Dans la dernière minute de jeu Lautaro Martínez aurait pu augmenter encore plus la différence, mais Muslera a de nouveau répondu avec solvabilité.

Dans le complément, la domination de l’Argentine a continué. A 62 ans Messi a permis à De Paul qui a pris une passe basse pour Lautaro Martínez de définir uniquement devant le but.

L’Argentine, de cette façon, a ajouté une victoire vitale pour consolider ses espoirs de qualification pour la Coupe du monde dans les plus brefs délais, tandis que l’Uruguay se rendra désormais d’urgence à Manaus pour croiser le Brésil.

– Fiche technique:

3. Argentine : Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi (d. 80, Facundo Medina) et Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes (m.74, Exequiel Palacios), Rodrigo De Paul (m.64, Ángel Di María) ; Giovani Lo Celso, Lionel Messi et Nicolás González (d.74, Julián Álvarez); Lautaro Martínez (m.64, Joaquín Correa).

Entraîneur : Lionel Scaloni.

0. Uruguay : Fernando Muslera; Nahitán Nández (m.62, Joaquín Piquerez), Ronald Araujo (m.72, Giovanni González), Sebastián Coates, Diego Godín, Matías Viña (m.62, Lucas Torreira) ; Nicolás De la Cruz (m.46, Edinson Cavani), Matías Vecino, Federico Valverde, Brian Rodríguez (m.46, Darwin Núñez) ; Luis Suarez.

Entraîneur : Oscar Washington Tabárez.

Buts : 1-0, m.38 : Lionel Messi. 2-0, m.44 : Rodrigo De Paul. 3-0, m.62 : Lautaro Martínez.

Arbitre : Chilien Roberto Tobar.

Incidents : Réunion correspondant à la cinquième journée des Éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022 disputée au stade « Monumental » Antonio Vespucio Liberti, à Buenos Aires.